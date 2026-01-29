WhatsApp va taxa concurenţa AI în anumite ţări

Meta anunţă că va percepe un comision de la companiile care operează chatboţi de inteligenţă artificială pe WhatsApp în ţările unde este obligată să permită funcţionarea lor, conform News.ro.

Decizia vine după ce WhatsApp a integrat propriul AI şi a interzis chatboţii altor companii, motivând că platforma nu dispune de infrastructura necesară pentru a rula mai mulţi chatboţi simultan, potrivit sursei citate.

Restricţia a fost contestată în anumite regiuni, precum Italia şi Brazilia, care au obligat Meta să permită rularea chatboţilor concurenţiali. Ca răspuns, compania americană a anunţat că va aplica un comision pentru chatboţii terţi în aceste ţări, relatează sursa citată.

Meta nu a precizat valoarea comisionului, însă analiştii consideră că decizia are un caracter strategic, menită să descurajeze micii producători de AI şi să limiteze concurenţa pe platforma WhatsApp, adaugă News.ro. Marii dezvoltatori, precum Google, OpenAI şi Perplexity, ar putea lansa chatboţi pe WhatsApp în pieţele suficient de mari pentru a face costurile justificabile, potrivit News.ro.

Meta subliniază că nu va pune gratuit la dispoziţia concurenţei platforma sa de mesagerie, care are peste 3 miliarde de utilizatori la nivel global, conform sursei citate.