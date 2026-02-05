Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Wizz Air a realizat aproximativ 335 de mii de zboruri în anul 2025

C.A.
Companii / 5 februarie, 19:13

Wizz Air a realizat aproximativ 335 de mii de zboruri în anul 2025

Operatorul de curse aeriene low-cost Wizz Air, a încheiat anul calendaristic 2025 cu o creştere semnificativă a operaţiunilor, a numărului de pasageri transportaţi, aducând îmbunătăţiri vizibile performanţei operaţionale în ceea ce priveşte fiabilitatea şi punctualitatea operaţiunilor, precizează un comunicat de presă remis redacţiei de către compania aeriană.

Planuri ambiţioase sunt anunţate de către companie pentru 2026, aceasta punând accentul pe Europa Centrală şi de Est şi pe extinderea reţelei din ţara noastră.

Wizz Air precizează că anul 2025 a fost marcat de reuşita consolidării poziţiei pe piaţa europeană prin extinderea flotei de avioane, lansarea a sute de rute noi şi creşterea cererii de transport aerian. În total, compania crescut numărul flotei de operare cu 42 de aeronave noi, contribuind atât la dezvoltarea reţelei, cât şi la creşterea eficienţei consumului de combustibil, menţionează comunicatul de presă.

Aproximativ 335.000 de zboruri au fost operate, iar peste 320 de noi rute lansate, transportând în 2025 un număr record de 68,6 milioane de pasageri, reprezentând 9,4% mai mult faţă de 2024.

„2025 a fost un an definitoriu pentru Wizz Air. Ne-am extins flota într-un ritm susţinut, am deschis sute de rute noi şi am transportat mai mulţi pasageri ca niciodată, consolidând în acelaşi timp fiabilitatea operaţiunilor noastre”, a declarat CEO-ul companiei, Jozsef Varadi. Acesta a subliniat că, Wizz Air îşi propune ca în anul 2026 să accelereze creşterea în Europa Centrală şi de Est şi că va valorifica oportunităţile din pieţele deservite insuficient.

Pe plan operaţional, Wizz Air a raportat că rata de finalizare a zborurilor a ajuns la 99,61%. Totodată, 73,38% dintre zboruri au decolat în intervalul de 15 minute de la ora programată, iar 77,98% au aterizat în acelaşi interval, se arată în comunicatul companiei.

Wizz Air a înregistrat rezultate solide şi pe piaţa din România, aceasta fiind considerată drept una strategică pentru companie. În 2025, compania a alocat opt aeronave noi aeroporturilor din ţara noastră, susţinând redeschiderea bazelor din Bucureşti Băneasa şi Suceava, precum şi dezvoltarea operaţiunilor existente din Bucureşti Otopeni, Craiova, Sibiu şi Timişoara.

În ţara noastră, compania a operat aproximativ 75.000 de zboruri regulate şi a lansat peste 50 de rute noi de pe nouă aeroporturi. Numărul pasagerilor transportaţi către şi dinspre România a avut parte de o creştere cu 13,1% faţă de 2024 şi a ajuns la aproximativ 14,5 milioane. Performanţa operaţională locală a fost, de asemenea, în creştere, cu o rată de finalizare a zborurilor de 99,70% şi îmbunătăţiri semnificative ale punctualităţii la decolare şi sosire, mai notează sursa.

Pentru 2026, Wizz Air anunţă continuarea expansiunii, atât la nivel european, cât şi pe piaţa românească. Compania va opera peste 30 de rute de pe 10 aeroporturi din România, urmând să redeschidă baza din Târgu Mureş şi să înceapă operaţiuni de la Oradea, se precizează în comunicat.

