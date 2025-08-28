XTB: Criza politică din Franţa pune presiune pe pieţele financiare

Guvernul francez condus de François Bayrou riscă să demisioneze în urma votului de încredere programat pe 8 septembrie, în contextul unui impas parlamentar care ar putea conduce şi la dizolvarea Adunării Naţionale, arată o analiză realizată de Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Pieţele financiare s-au dovedit extrem de sensibile la această criză politică. Cele mai afectate sectoare au fost cel bancar şi cel al construcţiilor: acţiunile Societe Generale au scăzut cu 8,2%, iar Credit Agricole cu 6,01%, în timp ce grupuri precum Vinci, Bouygues şi Saint-Gobain au înregistrat, de asemenea, pierderi. În schimb, companiile din sectorul luxului şi cel farmaceutic, precum LVMH, Hermès, L'Oreal, Sanofi şi Kering, au rămas stabile, confirmându-şi statutul de „active de refugiu”.

Respingerea votului de încredere, scenariul cel mai anticipat de pieţe, ar declanşa demisia guvernului şi organizarea de noi alegeri, prelungind perioada de incertitudine şi întârziind elaborarea bugetului pentru 2026. Un asemenea blocaj ar putea deraia planul de reducere a datoriei, în condiţiile în care randamentele titlurilor de stat pe 10 ani se apropie de pragul critic de 3,6%.

„O astfel de întârziere ar accentua tensiunile politice şi sociale şi ar putea duce la un "an alb', cu riscul ca serviciul datoriei să devină cel mai mare capitol bugetar până în 2027”, subliniază Radu Puiu, analist XTB România.