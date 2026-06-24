Yahoo News: Partizanii Cibernetici din Belarus îşi mută ţintele spre Rusia

Grupul de rezistenţă digitală Cyber Partisans, una dintre cele mai proeminente organizaţii anti-regim din Belarus, şi-a mutat treptat atenţia dinspre regimul lui Alexander Lukashenko spre Rusia, conform Yahoo News, care citează declaraţii ale purtătoarei de cuvânt a grupului, Yuliana Shemetovets.

Grupul a luat fiinţă după alegerile prezidenţiale contestate din Belarus din 2020 şi este format din specialişti IT belaruşi stabiliţi în străinătate, potrivit aceleiaşi surse. Printre operaţiunile cele mai cunoscute se numără sabotarea în 2022 a sistemelor informatice ale Căilor Ferate Belaruse pentru a complica transportul trupelor ruse, expunerea unor baze de date ale KGB şi atacuri cibernetice asupra instituţiilor de stat, conform Wikipedia şi Yahoo News. În iulie 2025, Cyber Partisans a colaborat cu grupul ucrainean Silent Crow pentru a pirata infrastructura IT a companiei aeriene de stat ruse Aeroflot, obţinând date personale ale pasagerilor şi provocând întârzieri şi anulări de zboruri, potrivit aceloraşi surse.

Shemetovets a declarat că strategia grupului se va concentra în viitor pe ţinte ruseşti, potrivit Yahoo News. Odată ce Rusia nu va mai reprezenta o ameninţare substanţială la adresa suveranităţii Belarusului, grupul va reveni la focusul iniţial pe Belarus, a precizat purtătoarea de cuvânt, conform aceleiaşi surse.

Cyber Partisans colaborează strâns cu Regimentul Kastu¶ Kalinoŭski, o unitate de voluntari belaruşi care luptă în cadrul forţelor armate ucrainene, potrivit Yahoo News. Comandantul regimentului, Pavel Shurmei, a declarat că victoria Ucrainei este şi victoria Belarusului şi că doar după înfrângerea Rusiei există speranţa îndepărtării lui Lukaşenka de la putere, conform aceleiaşi surse. Serviciile de informaţii belaruse continuă să încerce să infiltreze şi să perturbe activitatea grupului, potrivit aceloraşi surse.