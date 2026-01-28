Zece migranţi, descoperiţi într-un camion cu marfă metalică la Calafat

Zece cetăţeni străini au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră români şi bulgari într-un autocamion înmatriculat în Turcia, în timp ce încercau să intre ilegal în România, ascunşi în compartimentul de marfă al vehiculului, conform unui comunicat emis de Poliţia de Frontieră.

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 03:40, în parcarea din apropierea staţiei de taxare Calafat-Vidin, arată comunicatul. Autocamionul, condus de un cetăţean turc în vârstă de 61 de ani, circula pe ruta Turcia-Germania şi transporta, conform documentelor, profile metalice, se subliniază în comunicat.

În urma unui control amănunţit, poliţiştii de frontieră au descoperit în interiorul compartimentului de marfă zece persoane ascunse. Verificările au arătat că acestea provin din mai multe state, printre care Turcia, Maroc, Iran, Irak, Bangladesh, Pakistan şi Siria, conform comunicatului.

Ulterior, în baza cooperării dintre autorităţile române şi cele bulgare, şoferul autocamionului, cei zece migranţi şi vehiculul au fost predaţi autorităţilor competente din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor, conform comunicatului.

Cazul se înscrie în contextul eforturilor comune ale autorităţilor din regiune de a combate migraţia ilegală şi infracţionalitatea transfrontalieră, potrivit comunicatului.