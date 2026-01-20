Zelenski: „Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenţiei în plin conflict la scară mare”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară marţi îngrijorat de o pierdere a atenţiei internaţionale faţă de războiul din Ucraina, din cauza ultimelor declaraţii ale lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, potrivit AFP.

„Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenţiei în plin conflict la scară mare”, a declarat Zelenski, conform sursei citate.

Conform sursei amintite, el a adăugat însă că diferendul cu privire la teritoriul autonom danez şi Războiul din Ucraina nu ar trebui să fie considerate subiecte „care se pot schimba”.

Zelenski a amintit că ţara sa se confruntă „cu un război la scară mare. Avem un agresor specific, victime specifice”, a relatat AFP.

Liderul ucrainean a cerut Statelor Unite să-şi rezolve, prin negocieri, problemele cu privire la Groenlanda, care ameninţă înţelegerea cu aliaţii europeni, membri NATO, a mai transmis sursa citată.