Zelenski: „Trump a fost de acord să furnizeze mai multe rachete Patriot”

Preşedintele Zelenski a declarat că a obţinut un angajament din partea lui Trump de a furniza mai multe rachete Patriot pentru sistemul de apărare aeriană al Ucrainei, potrivit Ukrinform.

„Am vorbit cu preşedintele Trump şi am primit - nu voi spune câte - rachete PAC-3 pentru sistemul Patriot”, a declarat Zelenski, citat de agenţie.

Sistemele Patriot, fabricate în SUA, s-au dovedit a fi cele mai eficiente arme pentru a contracara rachetele ruseşti în timpul războiului din Ucraina, a informat sursa citată.