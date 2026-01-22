Zelenski: „Ucraina trăieşte Ziua Cârtiţei”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat răspunsul Europei la disputa cu SUA despre Groenlanda, afirmând că acest continent trebuie să dea dovadă de mai mult curaj şi descriindu-l ca un „caleidoscop fragmentat” de puteri mici şi mijlocii, potrivit Reuters.

„În loc să preia iniţiativa în apărarea libertăţii la nivel mondial, mai ales atunci când atenţia Americii se îndreaptă în altă parte, Europa pare pierdută, încercând să-l convingă pe preşedintele SUA să se schimbe”, a declarat Zelenski, într-un discurs aprig, la Forumul Economic Mondial de la Davos, a relatat sursa citată.

Zelenski şi-a început discursul prin a spune „toată lumea îşi aminteşte marele film american Ziua Cârtiţei”, a transmis Reuters.

„Dar nimeni nu ar vrea să trăiască aşa, repetând acelaşi lucru săptămâni, luni şi, bineînţeles, ani, şi totuşi exact aşa trăim noi acum”, a declarat preşedintele ucrainean, conform sursei amintite.

Liderul ucrainean a amintit, după cum a transmis Reuters, că acum un an a afirmat că „Europa trebuie să ştie cum să se apere”, dar „a trecut un an şi nimic nu s-a schimbat”.

„Toată lumea şi-a îndreptat atenţia către Groenlanda şi este clar că majoritatea liderilor pur şi simplu nu ştiu ce să facă în această privinţă. Se pare că toată lumea aşteaptă ca America să se calmeze în privinţa acestui subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va fi aşa? Ce se va întâmpla atunci?”, a continuat Zelenski, potrivit sursei citate.

Zelenski a pus în contrast incapacitatea UE de a rămâne concentrată şi de a răspunde provocărilor cu operaţiunea lui Trump în Venezuela, spunând că, în ciuda tuturor opiniilor diferite despre aceasta, Maduro este judecat la New York, „iar Putin nu”, a mai transmis Reuters.

Într-un pasaj dur, el a afirmat, conform sursei menţionate: „Au avut loc numeroase întâlniri, dar Europa încă nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal şi activitate efectivă. Ce lipseşte este timpul sau voinţa politică; prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât dreptatea”.

De asemenea, Zelenski a solicitat mai multe sancţiuni împotriva Rusiei, avertizând, potrivit Reuters: „Dacă Europa nu este percepută ca o forţă globală, dacă acţiunile sale nu îi sperie pe cei răi, atunci Europa va reacţiona mereu, încercând să ţină pasul cu noile pericole şi atacuri”.

Preşedintele Ucrainei a mai insistat asupra faptului că Europa şi SUA „nu spun nimic”, în timp ce Putin „fabrică rachete”, fiind vizibil îngrijorat de starea actuală a lumii, a mai relatat Reuters.