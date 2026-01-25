Zelenski a solicitat mai multă muniţie antiaeriană

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a solicitat, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, potrivit AFP.

„Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri. De aceea, rachetele pentru sistemele de apărare aeriană sunt necesare în fiecare zi şi continuăm să colaborăm cu Statele Unite şi Europa pentru a asigura o mai bună protecţie a spaţiului nostru aerian”, a declarat Zelenski la sosirea la Vilnius, unde participă duminică la comemorările revoltei lituaniene din 1863, conform sursei citate.

Rusia bombardează neîncetat centralele electrice şi reţeaua electrică a Ucrainei, aruncând sute de mii de ucraineni în întuneric şi frig în mijlocul iernii, ceea ce l-a determinat pe Zelenski să declare stare de urgenţă în sectorul energetic, a mai informat AFP, care a subliniat că situaţia este deosebit de dificilă în capitala Ucrainei, Kiev, principala ţintă a Rusiei, ale cărei atacuri au forţat o jumătate de milion de locuitori să evacueze.