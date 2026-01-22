Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski anunţă întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia şi documente de pace aproape finalizate

O.S.
Internaţional / 22 ianuarie, 17:58

Sursa foto: Facebook/Volodymyr Zelenskyy

Sursa foto: Facebook/Volodymyr Zelenskyy

Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi la Davos cu preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că „documentele menite să pună capăt războiului cu Rusia sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a încheia conflictul. El a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, va avea loc o întâlnire tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, o formulă de negociere în premieră, conform News.ro.

El a spus că şi „Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război” şi a reiterat apelul de a intensifica presiunea asupra Moscovei. Zelenski a precizat că discuţiile sale cu Trump şi cu liderii europeni s-au concentrat pe protejarea spaţiului aerian al Ucrainei, potrivit News.ro.

El a reiterat apelul adresat Europei, pe care a criticat-o pentru lipsa de reacţie: „Ordinea mondială se menţine prin acţiune, iar noi avem nevoie doar de curajul de a acţiona fără ezitare. Acum nu mai există mâine. Să punem capăt acestei zile a cârtiţei”, a afirmat liderul ucrainean, a relatat News.ro.

Zelenski a explicat că delegaţia SUA a aşteptat să se deplaseze la Moscova pentru a discuta mai întâi cu el. El a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni, în Emiratele Arabe Unite, vor avea loc întâlniri trilaterale tehnice între Ucraina, SUA şi Rusia, prima de acest gen, şi a spus că speră ca Rusia să fie pregătită pentru compromisuri, ceea ce ar putea conduce la încheierea războiului, potrivit News.ro.

Zelenski a spus că a avut o întâlnire „bună” cu Trump şi că speră că discuţiile se îndreaptă spre pace, dar a subliniat că „ultimul kilometru” este întotdeauna „foarte dificil”. „În orice dialog cu un preşedinte, trebuie să apăr interesele ţării mele. De aceea, discuţia poate să nu fie simplă, însă astăzi a fost. A fost pozitivă”, a afirmat el, conform News.ro

„Am avut o întâlnire fructuoasă cu preşedintele SUA - productivă şi substanţială. Am discutat despre activitatea echipelor noastre, care comunică şi se întâlnesc aproape zilnic. Documentele sunt acum şi mai bine pregătite. De asemenea, am abordat problema apărării aeriene a Ucrainei. Întâlnirea noastră precedentă cu preşedintele Trump a contribuit la consolidarea protecţiei spaţiului nostru aerian şi sper că şi de data aceasta vom face progrese. I-am mulţumit pentru pachetul anterior de rachete de apărare aeriană şi i-am cerut unul suplimentar, pentru protejarea vieţilor, creşterea rezilienţei şi susţinerea eforturilor noastre diplomatice comune. Vă mulţumesc!”, relatează News.ro.

