Zelenski critică autorităţile Kievului pentru gestionarea crizei energetice

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat administraţia oraşului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea şi alimentarea cu curent electric în capitală după loviturile aeriene ruseşti, relatează joi DPA.

„Echipamentul ar fi trebuit să fie procurat înainte de venirea iernii şi autorităţile oraşului Kiev trebuie să acţioneze mult mai rapid acum pentru a le uşura viaţa oamenilor, cel puţin în februarie, în special întrucât toată lumea din guvern este gata să ajute”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seară, potrivit agenţiei DPA.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, este perceput în general ca un rival politic al preşedintelui, notează sursa.

Atacurile ruseşti care utilizează drone, rachete balistice şi rachete de croazieră, desfăşurate de la începutul anului, au afectat sever infrastructura energetică a Kievului, relatează DPA.

Încălzirea a fost oprită în mii de clădiri de apartamente, într-o perioadă de temperaturi foarte scăzute, în timp ce curentul electric este furnizat doar câteva ore pe zi, mai arată sursa.

În unele locuinţe, chiar şi apa curentă a fost indisponibilă temporar, potrivit DPA.

Zelenski a declarat că există indicii că Moscova plănuieşte un nou val de atacuri dure, relatează agenţia de presă.

Preşedintele le-a mulţumit compatrioţilor din întreaga Ucraina care au venit în sprijinul Kievului, inclusiv echipe de electricieni şi de livrări de mese calde pentru persoanele nevoiaşe, potrivit DPA.

De asemenea, preşedintele ucrainean s-a angajat să furnizeze mai mult sprijin Kievului dacă va fi necesar, dar a subliniat că situaţia rămâne dificilă şi în alte regiuni, notează agenţia.

Kievul se confruntă cu cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, aproape acum patru ani, conform DPA.