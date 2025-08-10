Zelenski: Întâlnirea cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională ai Ucrainei şi ţărilor partenere, desfăşurată în Marea Britanie, a fost constructivă, menţionând că poziţia Kievului a fost ascultată şi riscurile au fost luate în considerare, potrivit Reuters.
Zelenski a precizat că la reuniune au participat oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franţa, Germania, Italia, Finlanda şi Polonia, cu scopul de a consolida poziţiile pentru obţinerea unui armistiţiu. „Drumul către pace în Ucraina trebuie stabilit împreună şi doar cu Ucraina, acesta este un principiu fundamental”, a subliniat el în discursul său de seară adresat poporului.
Tot sâmbătă, Zelenski a iniţiat o serie de convorbiri cu aliaţi apropiaţi, printre care prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron, după confirmarea întâlnirii anunţate între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, programată pentru 15 august, relatează EFE.
