Ziua Culturii Naţionale, marcată prin sute de evenimente în toată ţara

English Version

Instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii marchează Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie) printr-un program amplu, care include expoziţii, spectacole de teatru şi muzică, concerte, tururi ghidate, ateliere, proiecţii de film şi întâlniri cu artişti, cercetători şi creatori. Evenimentele au loc atât în Bucureşti, cât şi în numeroase oraşe din ţară, dar şi în afara graniţelor, prin intermediul instituţiilor culturale româneşti din străinătate, informează MC. Potrivit Ministerului Culturii, programul din acest an reflectă diversitatea formelor de expresie artistică şi urmăreşte să aducă publicul mai aproape de patrimoniul cultural, de creaţia contemporană şi de marile personalităţi ale culturii române.

În Capitală, Biblioteca Naţională a României propune expoziţia „Expresii ale portului tradiţional de pe teritoriul României în lucrări de grafică”, care reuneşte 70 de desene şi acuarele din colecţiile speciale ale instituţiei. Tot aici are loc conferinţa cu ateliere „Genealogie şi practici culturale”, cu invitaţi din domenii diverse ale culturii, printre care Maia Morgenstern şi Filip Florian. Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României invită publicul la un tur ghidat al expoziţiei „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, urmat de un DJ set în cafeneaua muzeului, în timp ce Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează workshopuri, vernisaje, recitaluri şi proiecţia filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, urmată de o sesiune de discuţii cu echipa filmului. Ziua de 15 ianuarie este marcată şi de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, care oferă acces gratuit la expoziţiile permanente şi propune un treasure hunt inspirat de poezia lui Mihai Eminescu. La Muzeul Naţional de Istorie a României, publicul poate vedea, în premieră, un album cu manuscrise ale poetului Vasile Alecsandri, alături de expoziţiile permanente şi temporare.

Programul din Bucureşti este completat de concerte şi spectacole la Ateneul Român, Palatul Tinerimea Română, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, precum şi de recitaluri şi evenimente speciale susţinute de Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”.

Ziua Culturii Naţionale este celebrată prin evenimente extinse şi în marile oraşe din ţară. La Iaşi, Complexul Muzeal Moldova organizează expoziţii şi ateliere de scriere creativă dedicate operei eminesciene, iar Opera Naţională Română şi Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” propun concerte şi spectacole speciale.

La Cluj-Napoca, Teatrul Naţional „Lucian Blaga” dedică Ziua Culturii Naţionale operei lui Mihai Eminescu, iar Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei inaugurează expoziţia „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”. La Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal este partener într-un proiect expoziţional de artă contemporană, iar la Târgu Jiu, Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” deschide seria evenimentelor dedicate Anului Constantin Brâncuşi.

Programe speciale au loc şi la Sinaia, Bacău, Constanţa, Timişoara şi Târgu Mureş, unde muzee, opere şi teatre naţionale propun expoziţii, recitaluri şi spectacole dedicate culturii române.

Dimensiunea internaţională a Zilei Culturii Naţionale este susţinută de Muzeul Naţional „George Enescu”, care organizează, în perioada 14-17 ianuarie, expoziţii şi recitaluri în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, dar şi în străinătate, inclusiv la Salzburg. Totodată, sediile muzeului de la Sinaia şi Tescani pot fi vizitate gratuit pe 15 ianuarie. În acelaşi registru, Institutul Naţional al Patrimoniului organizează la Roma expoziţia „Iile reginelor. Tezaurul brodat al Reginelor”, un proiect care aduce în prim-plan patrimoniul textil românesc printr-o abordare fotografică contemporană. Prin acest program extins, Ministerul Culturii îşi propune să transforme Ziua Culturii Naţionale într-un eveniment de amploare, care să pună în valoare patrimoniul, creaţia artistică şi identitatea culturală românească, atât în ţară, cât şi peste hotare.