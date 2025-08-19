AKTOR: Reabilitarea subsecţiunii Apaţa-Caţa avansează cu tuneluri, terasamente şi lucrări de infrastructură

Lucrările de reabilitare a subsecţiunii Apaţa-Caţa, parte a liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, avansează conform graficului, în toate zonele active ale şantierului, potrivit unui comunicat AKTOR emis redacţiei.

În luna iulie, TBM-urile (Tunnel Boring Machines) au realizat un progres cumulat de 511,5 metri de tunel şi 341 de inele de beton montate. Progresul total de la începutul forajelor a depăşit 4.000 de metri de tunel şi 2.722 de inele instalate, adică aproximativ 17% din lungimea totală de tunel forat. Progresul intregului lot 2 este de 53.85%.

Cel mai mare avans, l-au avut, evident, Primele două TBM-uri, care au început lucrul primăvara trecută la Ormeniş: TBM 1 (Eleni) şi TBM 2 (Varvara) cu peste 3,750 m foraţi. Urmează TBM 4 (Alexandra) şi TBM 4 (Konstantina) la Homorod, care au început în iarna trecută, cu peste 500 m foraţi.

Şi în această lună, cele TBM-urile continuă lucrările cu activităţi de forare, instalare benzi transportoare, lucrări mecanice şi de mentenanţă, precum şi monitorizare constantă a gazelor (inclusiv metan - CH₄) în toate punctele critice ale galeriilor.

Potrivt sursei, pe acest lot, lucrările la terasamente avansează în intervalul Apaţa - Racoş, unde se se execută umpluturi şi taluzări. De asemenea, pe intervalul Racoş - Caţa, se realizează stabilizarea în corpul terasamentului pe mai multe sectoare.

Se lucrează intens şi la consolidarea podurilor, viaductelor şi podeţelor, inclusiv execuţii de căi de rulare, balustrade, dale de tablier, hidroizolaţii şi betonări pe zonele strategice ale proiectului.

Conform comunicatului, s-au realizat:

-Montări de cadre şină-traversă şi aşternere piatră spartă pe toate liniile principale şi secundare din zona Racoş-Apaţa-Augustin.

-Montare schimbători şi burare de linii, inclusiv în Staţia Racoş şi capetele de linie provizorii.

-Montare şi echipare a peste 100 de stâlpi şi ancore pentru linia de contact.

Acest lot include şi lucrări civile şi instalaţii. În zona clădirii călători de la km 221+842 s-au realizat lucrări de finisaje, canalizare, montare parchet şi radiatoare. La Halta Mateiaş s-au finalizat fundaţiile peroanelor. Totodată, sunt în derulare activităţi de protecţia instalaţiilor, telecomunicaţii (GSM-R), supraveghere video şi semnalizare electronică.

„Menţinem un ritm susţinut pe toate fronturile, de la tuneluri la terasamente, poduri, linie de contact şi instalaţii. Avem provocări constante, specific unor lucrări de asemenea anvergură, dar suntem dedicaţi să depăşim fiecare obstacol. Avem mulţumirea că suntem parte dintr-un proiect de importanţă naţională, tronsonul Braşov - Simeria”, declară Dumitru Cojocea, Director de Proiect.

Subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa face parte din proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Braşov-Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţie cu viteza maximă de 160 km/h, tronson Braşov-Sighişoara. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de Compania Naţională de Căi Ferate (CFR SA) cu consorţiul AKTOR SA - Alstom Transport SA - Compania Arcada.

AKTOR România colaborează cu peste 200 de subcontractori şi furnizori locali, contribuind direct şi indirect la mii de locuri de muncă în România.