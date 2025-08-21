Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 14:26

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează o campanie naţională de informare prin care îşi propune să ajute cetăţenii să îşi cunoască şi să îşi exercite drepturile în relaţia cu operatorii economici, în special în domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc), potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În perioada 1 iulie - 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au desfăşurat verificări în diverse locaţii din ţară, pe baza datelor din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Scopul a fost acela de a vedea dacă unităţile de alimentaţie publică respectă obligaţia legală de a emite bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar.

Rezultatele acţiunilor antifraudă arată că, în anumite cazuri, clienţii au primit doar note de plată sau înştiinţări, fără bon fiscal. Această practică contravine legii şi afectează corecta colectare a veniturilor bugetare.

Potrivit sursei, clientii din HORECA au următoarele drepturi:

-La plata în numerar, clienţii trebuie să solicite şi să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacţia. În situaţia plăţilor prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea şi înmânarea bonului fiscal.

-La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligaţia legală de a emite şi înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit şi oferit la cererea expresă a clientului.

-În cazul în care comercianţii refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanţe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

ANAF îi încurajează pe cetăţeni să se implice activ în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Prezenţa bonului fiscal este dovada plăţii serviciului şi garanţia că tranzacţia a fost înregistrată si fiscalizată corect.

Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziţie o linie de contact. Orice situaţie de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail: sesizari.anaf@anaf.ro, inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziţionate, achitate cu numerar, fără emiterea şi înmânarea bonului fiscal.

Pentru ca sesizările să poată fi analizate şi soluţionate cât mai eficient, ANAF îi invită pe cetăţeni să transmită detalii relevante privind situaţia constatată, precum denumirea şi adresa unităţii de alimentaţie publică, data şi ora vizitei, precum şi o scurtă descriere a evenimentului.

