DAN AIR introduce zboruri regulate spre Aleppo, Siria

I.S.
1 septembrie, 13:44

DAN AIR introduce zboruri regulate spre Aleppo, Siria

DAN AIR, compania aeriană privată 100% românească, începe efectuarea de zboruri regulate către un nou oraş din Siria - Aleppo, din 25 septembrie, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Operatorul aerian îşi extinde astfel operaţiunile în ţara din Orientul Mijlociu, care au debutat odată cu inaugurarea rutei Bucureşti - Damasc - Bucureşti pe data de 15 iunie. DAN AIR este prima companie din Uniunea Europeană care operează zboruri directe între Siria şi Europa. Biletele pentru această nouă rută au fost deja puse în vânzare pe website-ul companiei.

Această dezvoltare strategică a fost posibilă în baza acordurilor bilaterale dintre România şi Siria şi a desemnării oficiale primite de compania aeriană 100% românească, DAN AIR, de la Ministerul Transporturilor la sfârşitul lunii iulie şi aprobată de autorităţile siriene la sfârşitul lunii august. Zborurile Bucureşti - Aleppo - Bucureşti vor avea loc săptămânal în zilele de joi şi duminică. Zborurile vor fi operate cu o aeronavă Airbus A319 cu 144 de locuri.

„Decizia de a extinde operaţiunile DAN AIR şi către Aleppo porneşte din aceeaşi convingere fermă: aviaţia trebuie să conecteze, nu să izoleze. După lansarea zborurilor către Damasc, foarte mulţi pasageri ne-au solicitat această rută, ceea ce arată clar că nevoia de transport şi de conexiune în această regiune este vitală. Siria are nevoie de reconectare cu lumea, iar fiecare rută deschisă înseamnă o punte pentru oameni, pentru afaceri şi pentru procesul de reconstrucţie. Încă de la înfiinţare misiunea noastră a fost să fim aproape de oameni acolo unde contează pentru ei. Ne onorează încrederea pe care partenerii noştri o au în DAN AIR şi faptul că putem oferi aceste servicii în deplină siguranţă, cu proceduri riguroase şi standarde aliniate celor internaţionale. Într-un context adesea marcat de incertitudine şi prejudecăţi, alegem să răspundem prin fapte: prin mobilitate, prin responsabilitate şi prin respect faţă de comunităţile pe care le deservim.”, a declarat Matt Ian DAVID, CEO al companiei aeriene DAN AIR.

Operaţiunile companiei private DAN AIR în Siria au început odată cu lansarea rutei Bucureşti - Damasc - Bucureşti pe data de 15 iunie. De atunci până în prezent, compania a transportat peste 11.000 de pasageri. Majoritatea pasagerilor transportaţi sunt cetăţeni sirieni care şi-au dorit reconectarea cu familiile lor şi reîntoarcerea în ţară după schimbarea regimului de la Damasc ce a avut loc la finalul anului 2024. 99% dintre zborurile efectuate au fost operate la timp, iar 1% au avut întârzieri generate de închiderea spaţiului aerian in Siria în urma conflictului militar din Orientul Mijlociu dintre Israel şi Iran.

