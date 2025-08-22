Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pavel, Mărgărit şi Asociaţii: Noua Lege a insolvenţei, răspundere extinsă pentru administratori şi restricţii pentru firmele în dificultate

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 16:13

Pavel, Mărgărit şi Asociaţii: Noua Lege a insolvenţei, răspundere extinsă pentru administratori şi restricţii pentru firmele în dificultate

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază că recentul pachet de modificări adus Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa extinde considerabil responsabilitatea administratorilor de drept şi de fapt, introduce interdicţii pentru cei care au condus companii în dificultate şi accelerează procedurile de recuperare a creanţelor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În acest context, colaborarea cu un avocat specializat în insolvenţă, drept comercial sau litigii comerciale devine esenţială pentru protejarea intereselor atât ale debitorilor, cât şi ale creditorilor, prevenirea litigiilor şi asigurarea conformităţii cu noile prevederi legale.

Guvernul a anunţat recent un pachet de modificări importante la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire în insolvenţă şi în procedura insolvenţei, justificând necesitatea acestora prin necesitatea de a eficientiza recuperarea creanţelor şi de a reduce durata proceselor. Nucleul acestor schimbări este extinderea răspunderii administratorilor de drept şi de fapt, accelerarea etapelor prin noi instrumente juridice, consolidarea rolului statului ca creditor şi introducerea unor restricţii pentru cei care au condus companii ajunse în dificultate.

Una dintre schimbări priveşte răspunderea administratorilor. Legea propune atragerea răspunderii pentru administratorii de drept, cât şi pentru administratorii de fapt, adică persoanele care conduc în fapt activitatea unei firme în insolvenţă, însă fără a figura în actele oficiale. Se introduce prezumţia conform căreia lipsa depunerii situaţiilor financiare sau a declaraţiilor fiscale echivalează cu neîntocmirea contabilităţii legale.

Potrivit sursei, răspunderea extinsă introduce obligativitatea ca administratorii să fie traşi la răspundere nu doar pentru deciziile proprii, ci şi pentru acţiunile persoanelor care acţionează sub coordonarea lor. Aceasta înseamnă că orice gestiune necorespunzătoare, întârziere în plata obligaţiilor fiscale sau erori în contabilitate pot fi imputate direct administratorului. În plus, răspunderea extinsă se aplică şi în cazurile în care insolvenţa este cauzată de lipsa de supraveghere sau de neglijenţa administratorului în monitorizarea activităţii companiei.

Un alt obiectiv central al modificărilor este scurtarea duratei procesului de insolvenţă. În prezent, o firma in insolventa poate rămâne blocată ani de zile în sistem, fără rezultate concrete pentru creditor. Noul cadru urmăreşte să accelereze recuperarea şi să aducă rapiditate în lichidarea bunurilor. Astfel, deschiderea procedurii insolventei devine mai bine controlată, iar administratorii judiciari pot solicita imediat intrarea în faliment dacă se constată o degradare evidentă a situaţiei financiare.

Procedurile permit o recuperare mai rapidă a creanţelor, oferind unui creditor posibilitatea de a-şi recupera sumele datorate într-un interval mult mai scurt. Administratorii judiciari pot coordona lichidarea activelor companiei şi distribuirea sumelor către creditori conform priorităţilor legale. Astfel, atât un debitor, cât şi un creditor beneficiază de un proces mai transparent şi predictibil, reducând riscul litigiilor şi oferind o protecţie juridică solidă pe parcursul întregii procedura insolventei.

Un element important este introducerea unei interdicţii de a fonda noi societăţi sau de a conduce companii pentru persoanele care au fost atrase la răspundere într-o firma in insolventa. Această măsură are o durată de cinci ani şi va fi înscrisă în Registrul Comerţului, fiind astfel opozabilă oricărui creditor sau debitor care doreşte să verifice istoricul unei persoane.

Conform comunicatului, pe lângă aceste aspecte, interdicţia ridică provocări semnificative pentru strategia de afaceri a persoanelor vizate şi pentru relaţiile comerciale ale companiei. Această abordare strategică ajută la menţinerea credibilităţii în faţa creditorilor şi la prevenirea litigiilor nejustificate care pot apărea ca urmare a aplicării interdicţiei.

Modificările aduc şi o noutate importantă: obligaţia de a notifica creditor fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de deschiderea procedurii insolventei. Această dispoziţie protejează statul şi oferă posibilitatea de a reacţiona din timp la situaţia unui debitor. În acelaşi timp, toate comunicările se vor face prin mijloace electronice, inclusiv rapoartele şi documentele depuse de administrator sau lichidator. În plus, prin definirea extinsă a noţiunii de „afiliat” şi prin limitarea numărului acestora în comitetul creditorilor, procedura insolventei devine mai transparentă şi mai echilibrată.

Această notificare prealabilă creează un mecanism de prevenire a litigiilor fiscale şi comerciale, oferind creditorilor posibilitatea de a se organiza înainte ca procedura să fie iniţiată. Printr-o gestionare atentă a acestei obligaţii, atât debitorii, cât şi creditorii beneficiază de un proces mai predictibil şi mai sigur.

„Modificările recente ale Legii insolvenţei, inclusiv extinderea răspunderii administratorilor şi introducerea interdicţiei de a fonda sau conduce societăţi, transformă semnificativ mediul de afaceri. În acest context, colaborarea cu un avocat specializat in insolventa, avocat drept comercial sau avocat litigii nu mai este doar recomandată, ci devine esenţială pentru protejarea intereselor atât ale debitorilor, cât şi ale creditorilor. Aceşti profesionişti joacă un rol crucial în gestionarea responsabilităţilor legale, în monitorizarea procedurilor şi în prevenirea litigiilor, asigurând conformitatea cu noile prevederi legale”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel, din cadrul Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Modificările aduse la Legea nr. 85/2014 privind legea 85 insolventa conturează un cadru mult mai sever şi mai strict pentru companiile aflate în dificultate. Ele consolidează responsabilitatea administratorilor, reduc durata de desfăşurare a procedurilor şi sporesc implicarea statului ca principal creditor. Pentru mediul de afaceri, aceste schimbări vor avea un efect direct asupra modului în care o firma in insolventa îşi gestionează relaţiile cu partenerii şi asupra modului în care un debitor poate accesa procedura. În acest context, rolul unui avocat comercial, al unui avocat drept comercial şi al unui avocat specializat in insolventa devine esenţial, nu doar pentru consilierea preventivă, ci şi pentru apărarea drepturilor în instanţă.

