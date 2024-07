Producţii noi şi filme de arhivă în secţiunea focus "România - Jocuri de oglinzi", la Festivalul de Film Nowe Horyzonty de la Wroc³aw

Institutul Cultural Român de la Varşovia continuă în 2024 parteneriatul de tradiţie cu cel mai mare şi mai important eveniment cinematografic din Polonia, Festivalul de Film Nowe Horyzonty de la Wroc³aw / New Horizons Film Festival, care are loc în acest an în perioada 18-28 iulie, în cinematografe, şi online, până în 4 august, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, la cea de-a XXIV-a ediţie a manifestării internaţionale, participarea românească va fi centrată pe un program special conceput, intitulat "România - Jocuri de oglinzi", curatoriat de criticul de film Mihai Chirilov, cuprinzând patru perechi de filme, noi şi de arhivă, alese cu o cheie de interpretare, într-un dialog de teme, contexte, tehnici cinematografice şi viziuni auctoriale. Vor fi proiectate: Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii, r. Radu Jude (2023), Angela merge mai departe, r. Lucian Bratu (1982), Libertate, r. Tudor Giurgiu (2023), Videogramele unei revoluţii, r. Andrei Ujică, Harun Farocki (1992), Săptămâna Mare, r. Andrei Cohn (2024), Nu te teme, Iacob!, r. Radu Gabrea (1982), MMXX, r. Cristi Puiu (2023) şi Balanţa, r. Lucian Pintilie (1992). Evenimentele fac parte din programul Sezonului Cultural România - Polonia 2024-2025.

La invitaţia reprezentanţei din Polonia a Institutului Cultural Român, criticul de film Mihai Chirilov şi o parte din creatorii filmelor - Tudor Giurgiu, Andrei Cohn şi Ilinca Manolache - vor fi prezenţi la Wroc³aw pentru întâlniri şi discuţii cu publicul.

"Cinematografia românească este un domeniu de excelenţă pentru România. Cineaştii români se bucură de cea mai înaltă apreciere pe plan internaţional, iar Institutul Cultural Român a fost şi este alături de ei prin programele sale. Unul dintre primele proiecte majore de promovare în străinătate a filmului românesc a avut loc în 2006, odată cu deschiderea ICR Varşovia: Festivalul românesc de film din Polonia, desfăşurat sub titulatura "Un cinema pentru Europa", selecţia fiind realizată de criticul de film Andrei Gorzo. Publicul din şapte oraşe din Polonia - Varşovia, £od¼, Toruñ, Wroc³aw, Poznañ, Cracovia şi Gdañsk - avea ocazia să vizioneze

Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (regia Cătălin Mitulescu), Decreţeii (regia Florin Iepan), Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu), A fost sau n-a fost (regia Corneliu Porumboiu), Hârtia va fi albastră (regia Radu Muntean), Occident (regia Cristian Mungiu), Filantropica (regia Nae Caranfil) şi Italiencele (regia Napoleon Helmis). Acest program a inspirat multe iniţiative similare în reţeaua ICR din lumea întreagă, cu mare succes de public.

Acum, la startul sezonului bilateral România - Polonia, filmul românesc este din nou prezent într-o secţiune dedicată la cel mai important festival de film din Polonia - Nowe Horyzonty din Wroc³aw, oraş în care ICR Varşovia va şi încheia în decembrie Caravana noului cinema românesc 2024, după un turneu de 10 luni în şase oraşe din Polonia".

Alături de prezentarea producţiilor selectate, ICR Varşovia susţine participarea regizoarei Arina Litvinova şi a producătoarei Andreea Duţu, cu proiectul lungmetrajului de debut Elvira şi Cenzura (regizor Matei Lucaci-Grunberg, regizor secund Arina Litvinova), la atelierele "Studio Nowe Horyzonty+", o iniţiativă adresată perechilor regizor-producător, care au în pregătire primul sau al doilea lungmetraj de ficţiune. Studio Nowe Horyzonty + este organizat între 18-21 iulie de Asociaţia Nowe Horyzonty şi Creative Europe Desk Polska, cuprinzând ateliere şi prelegeri privind diferite aspecte al promovării şi dezvoltării proiectelor, susţinute de experţi în domeniu - regizori, producători, agenţi de vânzări, programatori de festivaluri, creatori de renume. Partenerii constanţi ai programului sunt EAVE, MIDPOINT Institute şi London Film Academy.

O altă prezenţă românească la Wroc³aw susţinută de ICR este cea a criticului de film Flavia Dima în cadrul întâlnirilor "A Sunday in the Country", organizate de Asociaţia Nowe Horyzonty şi Academia Europeană de Film, în colaborare cu KinoPolska, cu sprijinul Institutului Polonez al Cinematografiei. Va fi cea de-a noua prezenţă românească la acest eveniment, a cărui ediţie din acest an se va desfăşura în perioada 25-28 iulie, cu participarea unor tineri critici de film din România, Polonia, Lituania, Ţările de Jos, Ungaria, Spania, Elveţia şi Portugalia.

Una dintre noile secţiuni ale Festivalului Nowe Horyzonty, aflată în 2024 la cea de-a doua ediţie, este Smart7, creată colaborativ de şapte festivaluri europene de film: Transilvania IFF (TIFF, România), Nowe Horyzonty (Polonia), Kino Pavasaris IFF (Lituania), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmadrid (Spania), Reykjavik IFF (Islanda) şi Thessaloniki IFF (Grecia). În componenţa ei intră şapte filme, selectate de curatorii festivalurilor, iar filmele sunt prezentate în secţiuni-concurs similare, în toate cele şapte ţări. Smart7 oferă spaţiu noilor voci din cinematografia europeană, cineaştilor care apelează la convenţii şi strategii artistice foarte diferite. Ele au în comun originalitatea mijloacelor de expresie, sensibilitatea socială, energia tinereţii, entuziasmul pentru schimbare şi dezacordul faţă de o lume organizată după principii conservatoare. În acest an, filmul românesc selectat în Smart7 şi prezentat la Wroc³aw este Unde merg elefanţii (2024), co-regizat de Gabi Virginia Şarga şi Cătălin Rotaru.

Proaspăt câştigător în acest an al Premiului Queer Palm la Festivalul de Film de la Cannes, filmul Trei kilometri până la capătul lumii, în regia lui Emanuel Pârvu, va avea şi el trei proiecţii în cadrul Festivalului Nowe Horyzonty, închizând lista producţiilor româneşti selectate.

Programul proiecţiilor din secţiunea "România - Jocuri de oglinzi" şi al întâlnirilor cu invitaţii români, precum şi programul celorlalte prezentări ale filmelor româneşti pot fi consultate aici.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, prin reprezentanţa sa de la Varşovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Institutului "Adam Mickiewicz", în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti, pentru partea polonă. În cadrul sezonului vor fi organizate zeci de evenimente: expoziţii, concerte, spectacole de teatru şi dans, proiecţii de filme, dezbateri, dar nu numai.