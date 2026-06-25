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Reuters: Anthropic acuză grupul Alibaba de extragerea ilegală a tehnologiei modelului Claude AI

A.M.
Internaţional / 25 iunie, 15:46

Reuters: Anthropic acuză grupul Alibaba de extragerea ilegală a tehnologiei modelului Claude AI

Compania americană Anthropic acuză gigantul tehnologic chinez Alibaba de extragerea ilicită a capacităţilor modelului său de inteligenţă artificială, Claude, relatează Reuters.

Într-o scrisoare oficială trimisă Senatului Statelor Unite, acţiunea este descrisă drept cel mai mare atac de tip „distilare” înregistrat până acum de companie, conform sursei citate.

Campania de colectare a datelor s-a derulat în perioada 22 aprilie - 5 iunie 2026. Operaţiunea a generat peste 28,8 milioane de interacţiuni cu modelul Claude prin intermediul a aproape 25.000 de conturi frauduloase, potrivit sursei menţionate.

„Distilarea este o modalitate de a ajuta la accelerarea capacităţii Chinei de a ajunge la capabilităţile noastre avansate Mythos Preview”, se arată în scrisoarea trimisă de reprezentanţii Anthropic, conform Reuters.

Procesul de distilare implică antrenarea unui model mai slab pe baza răspunsurilor generate de un sistem mult mai puternic. Atacul a fost realizat de operatori afiliaţi grupului Alibaba şi laboratorului său de inteligenţă artificială, Alibaba Qwen, notează sursa menţionată.

„Campaniile cresc în intensitate şi sofisticare, iar abordarea acestei ameninţări necesită o acţiune rapidă şi coordonată între actorii din industrie, factorii de decizie şi comunitatea globală de AI”, precizează oficialii Anthropic într-o notă anterioară despre atacurile cibernetice, potrivit Reuters.

Scrisoarea a fost adresată Comisiei Bancare din Senatul SUA înainte de o audiere pe tema securităţii tehnologice. Washingtonul a acuzat anterior Beijingul de furt la scară industrială al proprietăţii intelectuale din laboratoarele americane de inteligenţă artificială, mai adaugă sursa citată.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 17:01)

    Prea tarziu!Nimeni nu se asteapta la ce vine.Si noi o ardem cu sezatori la Constanta.Sala Constanta.Trebuia sa le mai dati si furca cu lana si fuse sa faca ....ghem.

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