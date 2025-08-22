Studiu EY: Companiile îşi intensifică investiţiile în „mediu, sănătate şi securitate” pentru a produce valoare

Companiile din întreaga lume încep să conştientizeze tot mai mult beneficiile investiţiilor în iniţiative de mediu, sănătate şi securitate (Environment, Health and Safety, EHS) ca modalitate de a proteja angajaţii şi mediul, de a spori valoarea comercială şi de a consolida rezilienţa organizaţională, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Totuşi, multe nu reuşesc să le integreze în strategiile pe termen lung şi riscă să piardă beneficii semnificative, potrivit celui mai recent studiu EY Global EHS Maturity Study.

Studiul, ajuns la a doua ediţie, analizează beneficiile investiţiilor strategice în EHS, definite ca orice activităţi de atenuare a riscurilor de mediu, precum poluarea sau schimbările climatice, sau de promovare a bunăstării şi stării de sănătate a angajaţilor. Acesta se bazează pe informaţiile oferite de peste 500 de specialişti în domeniul EHS şi directori executivi din întreaga lume şi explorează gradul în care organizaţiile integrează EHS în strategiile pe termen lung, opiniile privind avantajele comerciale, nivelul actual al cheltuielilor şi intenţiile de investiţii, precum şi obstacolele în calea unor evoluţii pozitive.

Studiul a constatat că EHS se află pe punctul de a înregistra o creştere semnificativă a investiţiilor, peste trei sferturi (78%) dintre companiile intervievate declarând că intenţionează să cheltuiască mai mult pentru iniţiative EHS în următorii trei ani.

Jessica Wollmuth, co-lider EY Global EHS, EY Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Este uşor să desconsideri iniţiativele EHS, ca simple demersuri de bifare a unor obiective sau ca modalităţi de întărire a măsurilor de apărare împotriva riscurilor, dar realitatea este că, atunci când sunt implementate corect, iniţiativele EHS reprezintă o cheie care poate aduce o valoare nebănuită pentru companii, pentru stakeholderi şi pentru planetă în ansamblu. Dacă iniţiativele EHS sunt realizate corect, companiile pot obţine o multitudine de beneficii comerciale, operaţionale şi de imagine”.

Planurile de sporire a investiţiilor reflectă opinia larg răspândită că EHS aduce beneficii companiilor. Potrivit concluziilor studiului, aproape opt din zece companii (79%) consideră că EHS favorizează eficientizarea operaţională, inclusiv creşterea productivităţii (cea mai importantă eficientizare pentru 14% dintre respondenţi), reducerea incidentelor (13%) şi creşterea inovaţiei (9%).

Potrivit sursei, două treimi dintre companiile intervievate (65%) conştientizează valoarea comercială clară a EHS, inclusiv impactul asupra rezilienţei afacerii şi a reputaţiei. Mai bine de jumătate dintre organizaţiile care investesc activ în iniţiative EHS (52%) au afirmat că rezilienţa lor a crescut ca urmare a acestor iniţiative şi că observă că perturbările neprevăzute ale activităţii au un impact redus sau inexistent asupra operaţiunilor. Două treimi (67%) au declarat că abordarea lor în materie de EHS a condus la o mai mare agilitate în perioadele marcate de incertitudine.

De asemenea, există o conştientizare clară a faptului că iniţiativele EHS pot ajuta la protejarea imaginii câştigate cu mari eforturi. Studiul a relevat că două treimi (68%) dintre organizaţiile guvernamentale şi din sectorul public şi trei sferturi dintre organizaţiile neguvernamentale (77%) consideră EHS ca pe o modalitate de a consolida încrederea faţă de clienţi, investitori şi societate în general.

Această recunoaştere clară a beneficiilor EHS nu se reflectă însă în planurile pe termen lung ale companiilor. Doar jumătate (50%) dintre organizaţiile chestionate au declarat că acordă prioritate şi investesc în EHS în cadrul strategiilor de afaceri generale. Peste o treime (36%) au afirmat că investiţiile lor tind să fie determinate de nevoile imediate, iar 13% au spus că se concentrează în principal pe investiţii pentru a respecta obligaţiile imperative de conformitate.

Pentru acele companii care plănuiesc investiţii permanente, strategia EHS este prioritatea cu cel mai înalt nivel, două cincimi (41%) declarând că aceasta este principalul lor punct de interes. Printre celelalte priorităţi majore se numără managementul riscurilor de sănătate şi securitate (62%) şi sănătatea mintală şi bunăstarea angajaţilor (60%). Două treimi (64%) au afirmat că investesc deja în strategia EHS, iar aproape trei sferturi (71%) au indicat că intenţionează să îşi sporească investiţiile în următorii trei ani.

Conform comunicatului, studiul a arătat că organizaţiile utilizează pe scară largă tehnologia pentru a gestiona şi a îşi îmbunătăţi practicile EHS, două treimi (64%) dispunând deja de o platformă tehnologică implementată, iar jumătate (49%) au indicat că folosesc instrumente de inteligenţă artificială pentru iniţiativele EHS. În plus, opt din zece (81%) au spus că instrumentele precum inteligenţa artificială îi ajută să identifice şi să soluţioneze posibile lacune pentru a preîntâmpina incidente grave şi încălcări ale normelor de sănătate şi securitate. Cu toate acestea, doar un sfert (27%) au plasat investiţiile în tehnologie printre primele trei priorităţi în ultimul an.

Monica Merlo, co-lider EY Global EHS, EY Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Nu pot fi negate dificultăţile cu care se confrunta companiile atunci când vor porni pe drumul către un sistem EHS eficient. Fundamentarea economică, asigurarea bugetelor, măsurarea rezultatelor şi chiar captarea atenţiei la nivelul consiliului de administraţie reprezintă provocări care pot afecta eforturile chiar şi în cazul celor mai determinate organizaţii. Însă, cu leadershipul potrivit, care să acorde prioritate strategiilor, deciziilor bazate pe date, investiţiilor continue şi adoptării din timp a tehnologiilor, companiile pot depăşi aceste obstacole şi se pot poziţiona pentru a obţine beneficii pe termen lung”.