Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu EY: Companiile îşi intensifică investiţiile în „mediu, sănătate şi securitate” pentru a produce valoare

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 14:31

Studiu EY: Companiile îşi intensifică investiţiile în „mediu, sănătate şi securitate” pentru a produce valoare

Companiile din întreaga lume încep să conştientizeze tot mai mult beneficiile investiţiilor în iniţiative de mediu, sănătate şi securitate (Environment, Health and Safety, EHS) ca modalitate de a proteja angajaţii şi mediul, de a spori valoarea comercială şi de a consolida rezilienţa organizaţională, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Totuşi, multe nu reuşesc să le integreze în strategiile pe termen lung şi riscă să piardă beneficii semnificative, potrivit celui mai recent studiu EY Global EHS Maturity Study.

Studiul, ajuns la a doua ediţie, analizează beneficiile investiţiilor strategice în EHS, definite ca orice activităţi de atenuare a riscurilor de mediu, precum poluarea sau schimbările climatice, sau de promovare a bunăstării şi stării de sănătate a angajaţilor. Acesta se bazează pe informaţiile oferite de peste 500 de specialişti în domeniul EHS şi directori executivi din întreaga lume şi explorează gradul în care organizaţiile integrează EHS în strategiile pe termen lung, opiniile privind avantajele comerciale, nivelul actual al cheltuielilor şi intenţiile de investiţii, precum şi obstacolele în calea unor evoluţii pozitive.

Studiul a constatat că EHS se află pe punctul de a înregistra o creştere semnificativă a investiţiilor, peste trei sferturi (78%) dintre companiile intervievate declarând că intenţionează să cheltuiască mai mult pentru iniţiative EHS în următorii trei ani.

Jessica Wollmuth, co-lider EY Global EHS, EY Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Este uşor să desconsideri iniţiativele EHS, ca simple demersuri de bifare a unor obiective sau ca modalităţi de întărire a măsurilor de apărare împotriva riscurilor, dar realitatea este că, atunci când sunt implementate corect, iniţiativele EHS reprezintă o cheie care poate aduce o valoare nebănuită pentru companii, pentru stakeholderi şi pentru planetă în ansamblu. Dacă iniţiativele EHS sunt realizate corect, companiile pot obţine o multitudine de beneficii comerciale, operaţionale şi de imagine”.

Planurile de sporire a investiţiilor reflectă opinia larg răspândită că EHS aduce beneficii companiilor. Potrivit concluziilor studiului, aproape opt din zece companii (79%) consideră că EHS favorizează eficientizarea operaţională, inclusiv creşterea productivităţii (cea mai importantă eficientizare pentru 14% dintre respondenţi), reducerea incidentelor (13%) şi creşterea inovaţiei (9%).

Potrivit sursei, două treimi dintre companiile intervievate (65%) conştientizează valoarea comercială clară a EHS, inclusiv impactul asupra rezilienţei afacerii şi a reputaţiei. Mai bine de jumătate dintre organizaţiile care investesc activ în iniţiative EHS (52%) au afirmat că rezilienţa lor a crescut ca urmare a acestor iniţiative şi că observă că perturbările neprevăzute ale activităţii au un impact redus sau inexistent asupra operaţiunilor. Două treimi (67%) au declarat că abordarea lor în materie de EHS a condus la o mai mare agilitate în perioadele marcate de incertitudine.

De asemenea, există o conştientizare clară a faptului că iniţiativele EHS pot ajuta la protejarea imaginii câştigate cu mari eforturi. Studiul a relevat că două treimi (68%) dintre organizaţiile guvernamentale şi din sectorul public şi trei sferturi dintre organizaţiile neguvernamentale (77%) consideră EHS ca pe o modalitate de a consolida încrederea faţă de clienţi, investitori şi societate în general.

Această recunoaştere clară a beneficiilor EHS nu se reflectă însă în planurile pe termen lung ale companiilor. Doar jumătate (50%) dintre organizaţiile chestionate au declarat că acordă prioritate şi investesc în EHS în cadrul strategiilor de afaceri generale. Peste o treime (36%) au afirmat că investiţiile lor tind să fie determinate de nevoile imediate, iar 13% au spus că se concentrează în principal pe investiţii pentru a respecta obligaţiile imperative de conformitate.

Pentru acele companii care plănuiesc investiţii permanente, strategia EHS este prioritatea cu cel mai înalt nivel, două cincimi (41%) declarând că aceasta este principalul lor punct de interes. Printre celelalte priorităţi majore se numără managementul riscurilor de sănătate şi securitate (62%) şi sănătatea mintală şi bunăstarea angajaţilor (60%). Două treimi (64%) au afirmat că investesc deja în strategia EHS, iar aproape trei sferturi (71%) au indicat că intenţionează să îşi sporească investiţiile în următorii trei ani.

Conform comunicatului, studiul a arătat că organizaţiile utilizează pe scară largă tehnologia pentru a gestiona şi a îşi îmbunătăţi practicile EHS, două treimi (64%) dispunând deja de o platformă tehnologică implementată, iar jumătate (49%) au indicat că folosesc instrumente de inteligenţă artificială pentru iniţiativele EHS. În plus, opt din zece (81%) au spus că instrumentele precum inteligenţa artificială îi ajută să identifice şi să soluţioneze posibile lacune pentru a preîntâmpina incidente grave şi încălcări ale normelor de sănătate şi securitate. Cu toate acestea, doar un sfert (27%) au plasat investiţiile în tehnologie printre primele trei priorităţi în ultimul an.

Monica Merlo, co-lider EY Global EHS, EY Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Nu pot fi negate dificultăţile cu care se confrunta companiile atunci când vor porni pe drumul către un sistem EHS eficient. Fundamentarea economică, asigurarea bugetelor, măsurarea rezultatelor şi chiar captarea atenţiei la nivelul consiliului de administraţie reprezintă provocări care pot afecta eforturile chiar şi în cazul celor mai determinate organizaţii. Însă, cu leadershipul potrivit, care să acorde prioritate strategiilor, deciziilor bazate pe date, investiţiilor continue şi adoptării din timp a tehnologiilor, companiile pot depăşi aceste obstacole şi se pot poziţiona pentru a obţine beneficii pe termen lung”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb