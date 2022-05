5 to go a setat un nou record în ceea ce priveşte ritmul de expansiune, cu o medie de 16 cafenele noi deschise lunar

De la începutul acestui an, ritmul de expansiune 5 to go a fost amplificat şi s-a ajuns la o medie de 16 unităţi deschise lunar, din ianuarie şi până acum, conform unui comunicat remis redacţiei. Astfel, 64 de cafenele noi sunt deschise, iar 17 sunt în proces de amenajare. Evoluţia numărului de unităţi plasează 5 to go pe primul loc în topul lanţurilor de cafenele deschise în România, cu o cotă de piaţă de 48.7% la finalul anului 2021, în creştere faţă de 2020 când ajunsese la 44.9% (conform studiului Allegra World Coffee Portal pentru 2021, publicat anul acesta). Următorul clasat în top este un mare lanţ global de cafenele, cu o cotă de doar 9.6% în România.

Potrivit sursei citate, evoluţia se reflectă şi la nivelul consumului, ce a dus la o creştere cu 34% a cifrei de afaceri, comparativ cu acelaşi număr de unităţi în aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşterea este o consecinţă a diversificării portofoliului, prin introducerea de noi game mai sănătoase, produse bio, vegane, fără zahăr sau fără gluten.

"Ne-am setat obiective îndrăzneţe pentru 2022, iar începutul de an a venit cu semnale pozitive, care ne fac să credem cu şi mai mare intensitate că vom încheia acest an cel puţin cu obiectiv îndeplinit 100% - 200 de unităţi deschise pe plan local. O mare realizare a acestui an este şi conturarea modelului de business la nivel internaţional. Am definit acest model, lansat deja cu succes pe 3 pieţe internaţionale - Franţa, Belgia şi Marea Britanie -, curând urmând a fi lansat şi în Ungaria", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

În luna iunie, un nou oraş apare pe harta 5 to go: Budapesta. Printr-o colaborare cu un antreprenor local de succes, brandul va fi disponibil în prima cafenea deschisă în Ungaria, în Budapesta, dar şi pentru oportunităţi de franciză pentru mai multe cafenele. În acest moment, planul de dezvoltare este de a deschide prin master-francizatul local cinci cafenele până la finalul anului, subliniază sursa citată.

Şi anul acesta, 5 to go continuă să-şi surprindă clienţii prin inovaţii şi premiere, de la lansarea de game şi produse noi şi până la noi concepte, campanii creative şi oferte speciale. De curând, un nou concept cucereşte locuitorii capitalei - 5 to go PLUS, lansat printr-o locaţie concept pe strada Batiştei. Prin acest concept, 5 to go aduce un aer nou şi un decor vibrant, într-un spaţiu care îi îmbie pe clienţi să ia o pauză de câteva minute de la agitaţia urbană, pentru linişte, culoare şi aromă.

Înfiinţat în 2015, 5 to go este primul lanţ de cafenele românesc recunoscut şi premiat la nivel internaţional şi a înregistrat o evoluţie spectaculoasă la nivelul indicatorilor de brand şi, în special, la nivelul dezvoltării reţelei de cafenele. Încă de la lansare, ritmul de dezvoltare a fost unul accelerat, ajungând, la finalul anului 2021, aproape de pragul de 300 de unităţi deschise la nivel naţional. Şi în 2022, unul dintre cele mai importante obiective ale grupului rămâne dezvoltare masivă la nivel naţional, prin deschiderea a 200 de locaţii noi şi de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani, se mai arată în comunicat.