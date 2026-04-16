58.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro, în primul trimestru din 2026

S.B.
Companii / 16 aprilie, 11:44

58.000 de locuri de muncă au fost postate în primul trimestru al anului pe eJobs.ro, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

În continuare, angajatorii din retail menţin cel mai ridicat nivel de recrutare de pe piaţa muncii, cu aproape 13.000 de joburi disponibile în primele trei luni ale anului. Serviciile, industria alimentară, sectorul financiar-bancar, turismul şi transport - logistică au fost următoarele domenii în clasament, fiecare cu peste 6.000 locuri de muncă postate din ianuarie şi până la finalul lunii martie. „Comparativ cu anul trecut, vedem câteva schimbări în ierarhie: o urcare a sectorului financiar - bancar, de pe poziţia a zecea pe poziţia a treia, o uşoară creştere a zonei de construcţii, dar şi scăderi în industria de call-center / BPO, producţie sau IT / telecom”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Schimbări se observă, de asemenea, şi în clasamentul oraşelor cu cele mai multe poziţii nou deschise. Bucureştiul rămâne lider de categorie, însă, pe locul al doilea se ridică Braşovul, surclasând, după mult timp, Cluj Napoca. Evoluţia este semnificativă şi în termeni absoluţi - angajatorii din Braşov au postat cu 28% mai multe joburi în Q1 comparativ cu acelaşi interval din 2025. Urmează Iaşiul şi abia apoi Cluj Napoca. Pe următoarele locuri se află Timişoara, Ploieşti şi Constanţa. Cea mai scăzută ofertă de locuri de muncă a fost înregistrată în oraşele din judeţele mici precum Caraş Severin, Harghita, Mehedinţi ori Teleorman.

Mai mult de jumătate din numărul total de joburi se adresează candidaţilor entry level (0 - 2 ani de experienţă). Următorii cei mai căutaţi sunt cei din segmentul mid - level (2 - 5 ani de experienţă), cei fără experienţă, specialiştii şi candidaţii cu un nivel de senioritate mai mare de 5 ani şi abia la final managerii. Acest lucru se întâmplă pentru că managerii şi specialiştii sunt, în această perioadă candidaţii cu cea mai mică rată de fluctuaţie, generând, astfel, şi o nevoie de înlocuire scăzută. Cele 10.000 de locuri de muncă suplimentare postate pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă destinată preponderent candidaţilor entry level şi fără studii superioare, confirmă, de altfel, faptul că, în primul trimestru al anului, cel mai dinamic segment în recrutare a fost cel care a vizat poziţiile de la nivel entry precum lucrător comercial, manipulant marfă, şofer, curier sau lucrător în depozit.

„Chiar dacă la nivel general vedem o scădere cu aproximativ 10% a numărului de joburi noi, observăm şi o evoluţie pozitivă interesantă în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă part-time. În primul trimestru, au fost postate peste 13.000 de poziţii, cu 8% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”, subliniază Roxana Drăghici. Cele mai multe sunt în domenii precum financiar - bancar, turism, servicii, asigurări, industria alimentară, retail şi transport / logistică.

Primele trei luni ale anului au marcat, totodată, şi o creştere substanţială a numărului de aplicări. Au fost înregistrate 3,7 milioane de aplicări, cu 24% mai mult decât în 2025. Opţiunile candidaţilor nu se suprapun perfect peste ierarhia domeniilor care au venit cu cele mai multe joburi. Cea mai mare parte a aplicărilor a mers către locurile de muncă din retail, servicii, financiar - bancar, call - center / BPO, IT / telecom şi industria alimentară. „Deşi statisticile europene arată că România a devenit ţara din UE cu cea mai mare rată a şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani (26,3%), noi îi vedem din ce în ce mai activi în încercarea de a-şi găsi un job şi de a se angaja. Cei care au între 28 şi 24 de ani sunt, după categoria de vârstă 25 - 25 de ani, candidaţii cu cele mai multe aplicări. Urmează candidaţii care au între 36 şi 45 de ani şi abia apoi cei care au peste 45 de ani”, mai spune Roxana Drăghici.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro şi peste 3.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România şi dedicată candidaţilor care îşi doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin paşii tradiţionali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

