„Zone tampon” şi „mecanisme de monitorizare” au apărut ca subiecte în discuţiile trilaterale

Unele dintre subiectele abordate în timpul discuţiilor trilaterale în curs de desfăşurare la Abu Dhabi sunt „zonele tampon şi mecanismele de monitorizare”, potrivit TASS.

O sursă TASS mai spune că aliaţii europeni ai Ucrainei insistă asupra unui acord privind un „armistiţiu energetic”.

Abdullah bin Zayed, ministrul de Externe al Emiratelor Arabe Unite, a declarat, despre discuţiile de astăzi referitoare la pacea din Ucraina, că „găzduirea discuţiilor trilaterale de astăzi reflectă încrederea comunităţii internaţionale în rolul de lider al EAU şi în abordarea sa fermă de a sprijini pacea”, a mai transmis sursa citată.