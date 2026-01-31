Acordul de apărare între Arabia Saudită şi Pakistan nu va include Turcia

Turcia nu va face parte din acordul de apărare reciprocă între Arabia Saudită şi Pakistan, a afirmat sâmbătă pentru AFP o sursă apropiată armatei saudite, după ce şeful diplomaţiei turce asigurase la jumătatea lunii ianuarie că ţara sa este în discuţii pentru a se alătura acestui pact, relatează AFP.

Au existat numeroase speculaţii privind voinţa celor trei ţări cu populaţie majoritar musulmană de a forma o alianţă în contextul tensiunilor regionale puternice, în condiţiile în care Turcia este şi membră NATO, notează AFP.

"Turcia nu se va alătura pactului de apărare cu Pakistanul", a declarat sursa apropiată armatei saudite, citată de AFP.

"Este vorba despre un acord bilateral cu Pakistanul şi aşa va rămâne", a adăugat aceeaşi sursă, potrivit AFP.

Un responsabil din Golf a confirmat informaţia privind caracterul exclusiv bilateral al acordului, scrie AFP.

"Este vorba de o relaţie de apărare bilaterală cu Pakistanul. Noi avem acorduri comune cu Turcia, dar cel încheiat cu Pakistanul va rămâne bilateral", a declarat oficialul citat, conform AFP.

Acordul strategic de apărare reciprocă a fost semnat la 17 septembrie între Riad şi Islamabad, la câteva zile după lovituri israeliene vizând gruparea islamistă palestiniană Hamas la Doha, aminteşte AFP.

Atacul respectiv a zguduit Qatarul vecin şi a generat preocupări în regiunea Golfului, care mizase până atunci pe protecţia militară a Washingtonului, aliatul său istoric, potrivit AFP.

În iunie, Iranul a bombardat o bază americană din Qatar, ca ripostă la bombardamentele americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene din timpul războiului de 12 zile declanşat de un atac al Israelului asupra Iranului, notează AFP.

Acordul militar dintre Pakistan şi Arabia Saudită ridică numeroase semne de întrebare, în special privind o eventuală componentă nucleară, în condiţiile în care Islamabadul dispune de arme nucleare, relatează AFP.

Potrivit analiştilor, acordul ar prevedea posibilitatea ca armele nucleare pakistaneze să poată fi utilizate pentru apărarea Arabiei Saudite, scrie AFP.

Dacă Riadul încearcă să îşi diversifice alianţele, apropierea de Islamabad - care s-a confruntat cu New Delhi într-un conflict intens de patru zile în luna mai - nu afectează relaţiile comerciale majore ale Arabiei Saudite cu India, arată AFP.

Se crede că Arabia Saudită ar fi jucat un rol-cheie în aplanarea conflictului dintre India şi Pakistan, potrivit AFP.

Economia indiană, aflată în plină ascensiune, depinde puternic de importurile de petrol, iar Arabia Saudită este al treilea furnizor al său, conform Ministerului de Externe indian, menţionează AFP.