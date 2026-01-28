Acţiunile europene au închis în creştere

Bursele europene au închis marţi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la acordul comercial major dintre Uniunea Europeană şi India şi pregătindu-se pentru un val de rezultate financiare, transmite CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 0,6%, majoritatea sectoarelor şi burselor mari terminând sesiunea pe plus, transmite CNBC.

Premierul indian Narendra Modi a anunţat, conform CNBC, încheierea unui acord de liber schimb cu UE, descris drept „mama tuturor acordurilor”, care acoperă aproximativ 25% din PIB-ul global şi o treime din comerţul mondial.

Exporturile principale ale UE către India sunt utilajele, echipamentele de transport şi produsele chimice, iar importurile din India sunt dominate de utilaje, chimicale şi combustibili, potrivit datelor prezentate de CNBC.

Sezonul de raportări reîncepe, investitorii urmărind săptămâna aceasta rezultatele ASML, Volvo, LVMH şi Deutsche Bank, notează CNBC.

Marţi au raportat Atlas Copco, Sandvik şi Logitech, mai arată CNBC.

În ceea ce priveşte mişcările acţiunilor, Puma a crescut cu peste 9% după confirmarea achiziţiei unui pachet de 29% din acţiunile sale de către Anta Sports, pentru 1,5 miliarde de euro, potrivit CNBC.

Getinge, producător suedez de echipamente medicale, a scăzut cu 5,8% după o uşoară scădere a comenzilor în trimestrul patru şi venituri anuale sub aşteptări, transmite CNBC.

Dr. Martens s-a prăbuşit cu 11% după rezultate trimestriale slabe şi o prognoză de creştere aproape stagnantă pentru 2026, conform CNBC.

Veniturile au scăzut cu 3,1% în trimestrul fiscal trei, pe fondul reducerii promoţiilor, în timp ce segmentul wholesale a crescut cu 9,3%, potrivit CNBC.

Directorul general Ije Nwokorie a declarat că aceasta este „un an de pivotare” pentru simplificarea modelului operaţional şi deschiderea de noi pieţe, a relatat CNBC.

Sectorul bancar european a continuat creşterea, indicele Stoxx Europe 600 Banks urcând cu 1,8%, la cel mai ridicat nivel din 2008, investitorii reacţionând pozitiv la accesul extins pe piaţa serviciilor din India în urma acordului comercial, notează CNBC.

HSBC a avansat cu 2,8%, BNP Paribas cu 1,8%, iar Banco Santander cu peste 1%, potrivit CNBC.

În plan geopolitic, preşedintele american Donald Trump a anunţat majorarea tarifelor pentru Coreea de Sud, de la 15% la 25% pentru automobile, produse farmaceutice şi cherestea, acuzând lipsa ratificării acordului comercial, transmite CNBC.

Acţiunile constructorilor auto sud-coreeni au scăzut iniţial, dar şi-au redus pierderile peste noapte, conform CNBC.