Administraţia Prezidenţială: Summitul B9, la Palatul Cotroceni, pe 13 mai

Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, evenimentul având tema generală "Delivering More for Transatlantic Security", informează Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia, precizează aceeaşi sursă.

La summitul care va avea loc la Bucureşti au fost invitaţi secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi reprezentanţi ai Ţărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei, menţionează agenţia de ştiri.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulţumeşte României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la Bucureşti. Potrivit unor surse, aceeaşi invitaţie i-a fost făcută şi secretarului de stat american Marco Rubio, precizează Agerpres.