Aerotravel: 6 din 10 români optează pentru concedii cât mai accesibile în acest sezon estival

Pentru sezonul estival 2025, tot mai mulţi români îşi aleg vacanţele cu atenţie, fiind preferate cele care oferă un echilibru între confort şi costuri. Cele mai cumpărate sejururi sunt cele accesibile ca preţ şi distanţă, cu zbor charter inclus şi preţuri cuprinse între 320 şi 1.200 euro/persoană. Potrivit datelor Aerotravel şi remise într-un comunicat redacţiei, 6 din 10 turişti au optat pentru sejururi avantajoase, iar peste 20% dintre ei sunt familii cu copii. Cele mai căutate destinaţii sunt insulele Lesbos, Skiathos şi Ischia, pentru o experienţă plăcută, adaptată bugetului disponibil.

Potrivit sursei citate:

„Pe lângă aceste insule vedetă, românii optează în număr mare şi pentru destinaţii din Grecia continentală, Turcia, Spania, Bulgaria sau pentru staţiunile de pe litoralul şi din zonele montane ale României - semn că vacanţa rămâne o prioritate, chiar dacă turiştii sunt mai atenţi la buget.

Chiar şi în vârf de sezon, românii pot găsi oferte pentru sejururi în Grecia şi Italia. Mai exact, o săptămână pe insula grecească Skiathos costă de la 324 euro/pers. pentru cazare la vilă şi de la 1.159 euro/pers. la hotel de 4 stele cu demipensiune, o vacanţă pe insula Lesbos de la 389 euro/pers. la vilă şi de la 509 euro/pers. la hotel de 3 stele cu mic-dejun, iar o vacanţă în Ischia costă de de la 879 euro/pers. la hotel de 4 stele cu demipensiune. Tarifele includ zbor charter avion pentru Skiathos şi Lesbos, respectiv zbor de linie pentru Ischia din Bucureşti şi Cluj-Napoca, 7 nopţi de cazare, transferuri şi asistenţă turistică în limba română.

Mulţi dintre turişti şi-au planificat deja a doua vacanţă în perioada august - septembrie în aceleaşi destinaţii, iar astfel gradul de ocupare este de până la 100% pe unele dintre cursele aeriene.

În aceste trei destinaţii, Lesbos, Skiathos şi Ischia, turiştii au o vacanţă în locuri autentice, cu plaje neaglomerate, relaxare, peisaje memorabile şi stare de bine.

În timp ce insula Skiathos, cu peste 60 de plaje aurii (multe certificate Blue Flag), ape cristaline, natură luxuriantă şi atmosferă cosmopolită, este una dintre cele mai apreciate destinaţii din Europa, Lesbos oferă farmecul Greciei autentice: sate tradiţionale, gastronomie locală savuroasă, castele medievale, plaje Blue Flag şi o stare de linişte pe care greu o mai găseşti în altă parte.

Insula Ischia îmbină aromele meditareneene cu binefacerile izvoarelor termale şi încântă oaspeţii cu grădini luxuriante, băi termale naturale, artă culinară desăvârşită şi peisaje fabuloase.

Românii aleg în special destinaţii apropiate, accesibile cu zbor direct, unde găsesc servicii bune, preţuri corecte şi acea vibraţie specifică vacanţelor reuşite. Fie că aleg litoralul mediteranean sau insule mai puţin aglomerate, criteriile sunt clare: vacanţe în destinaţii validate, în locuri în care te poţi deconecta cu adevărat, iar bugetul alocat este orientat spre experienţă, nu servicii de lux.

Turiştii români sunt conectaţi digital: caută oferte pe website-urile şi pe reţelele sociale ale agenţiilor clasice şi sunt deja bine informaţi, ştiind exact ce îşi doresc. Ei aşteaptă răspunsuri rapide, propuneri transparente şi uşor de înţeles. Nu mai e vorba doar de preţ, ci de încredere şi claritate. Online-ul oferă toate aceste beneficii şi acesta este motivul pentru care cererile din acest mediu au crescut foarte mult în ultimii ani. Cu toate acestea, consultarea şi achiziţia pachetului de vacanţă se realizează împreună cu agentul de turism.

Pentru cei mai mulţi turişti români, vacanţa din sezonul estival rămâne cel mai important concediu de pe parcursul unui an, motiv pentru care şi aşteptările de la acesta sunt pe măsură: vor destinaţii uşor accesibile, servicii bune, o stare reală de vacanţă şi, desigur, un preţ care să nu le depăşească bugetul”.

”Ce-şi doresc cu adevărat turiştii? Emoţie. O vacanţă care să le aducă bucurie, momente de bine autentic şi amintiri pe care să le păstreze mult timp după întoarcerea acasă. Iar pentru asta, nu este nevoie neapărat de luxul unui resort de 5 stele cu All Inclusive - ci mai degrabă de experienţe autentice, bine alese şi adaptate stilului fiecărui călător. Tocmai pentru că oferim astfel de experienţe, clienţii aleg Aerotravel: pentru vacanţele bine organizate, dar şi pentru siguranţa că totul se desfăşoară conform planului, că au parte de asistenţă turistică oricând e nevoie şi că pachetul rezervat reflectă dorinţele lor. Printre cele mai căutate destinaţii din portofoliul Aerotravel în vara 2025 se numără insula italiană Ischia şi cele greceşti Skiathos şi Lesbos - locuri de vacanţă care cuceresc prin peisaje impresionante, plaje superbe şi acces facil din marile oraşe ale României. Bineînţeles, cererea pentru croazierele individuale şi de grup este pe un trend crescător, cele mai apreciate destinaţii fiind Marea Mediterană, insulele greceşti şi Fiordurile Norvegiei. Skiathos este deja o destinaţie clasică pentru turiştii români - apreciată pentru frumuseţea naturală, vibe-ul relaxat şi familiaritatea care îi face pe mulţi să revină an de an. Lesbos este una dintre noutăţile din portofoliul Aerotravel: introdusă anul trecut cu zboruri directe din Bucureşti, insula a câştigat rapid popularitate, iar în 2025 am adăugat şi zboruri din Cluj-Napoca. Ischia te cucereşte cu peisaje spectaculoase, mâncare savuroasă şi renumitele sale izvoare termale, cu efecte benefice pentru corp şi minte - totul într-un decor natural de poveste. Aproape 8.000 de români şi-au rezervat în acest sezon vacanţa în Skiathos, Lesbos sau Ischia - destinaţii care oferă exact ce îşi doresc tot mai mulţi turişti: autenticitate, linişte şi acel ritm tihnit, tipic mediteranean, în care timpul curge mai încet, iar lucrurile simple capătă din nou valoare”, declară Antonio Niţu, Directorul General al Grupului Aerotravel.