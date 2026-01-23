AFM aprobă o finanţare de aproape 24,3 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat o finanţare de aproape 24,9 milioane de lei cu scopul reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, informează Agerpres.

"Protejarea vieţii oamenilor şi conservarea biodiversităţii trebuie abordate împreună, prin soluţii moderne, eficiente şi fundamentate pe prevenţie. În acest context, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a fost aprobată o finanţare totală de 24.282.576,06 lei, destinată reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice în zonele locuite, pe traseele de deplasare ale acestora şi în proximitatea exploataţiilor agricole, pomicole, a stupinelor şi a ariilor naturale protejate. Programul este conceput ca un instrument de prevenţie, care urmăreşte limitarea situaţiilor în care animalele sălbatice ajung în contact direct cu oamenii - situaţii ce pot conduce la accidente, pagube materiale sau măsuri extreme de intervenţie. Prin aplicarea acestor soluţii, se reduce presiunea asupra faunei şi se contribuie la menţinerea echilibrului dintre activităţile umane şi mediul natural", se arată într-un comunicat de presă al AFM.

Conform datelor instituţiei, până la momentul actual, au fost aprobaţi 1.635 de beneficiari, iar fondurile pot fi utilizate şi pentru achiziţia de instalaţii cu fascicule luminoase sau sisteme acustice, care contribuie la ghidarea animalelor în siguranţă, departe de zonele locuite, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia habitatelor şi a speciilor.

Prin acest program se consolidează o abordare responsabilă, bazată pe prevenţie, soluţii tehnologice şi respect pentru natură, care susţine siguranţa comunităţilor şi protejarea biodiversităţii pe termen lung.