AFP: Cel puţin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, afirmă primarul capitalei ruse

Cel puţin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră în noaptea de joi spre vineri, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de AFP.

„Specialiştii serviciilor de urgenţă intervin în locurile în care au căzut resturile”, a scris Sobianin pe Telegram, potrivit AFP.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă de venit vitală pentru finanţarea efortului său de război, transmite AFP.

Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei, potrivit AFP.