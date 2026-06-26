AFP: Cutremur de magnitudinea 6,7 în largul coastelor sudice ale Filipinelor

Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc în largul coastelor de sud ale Filipinelor, vineri, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la mai puţin de trei săptămâni de la un cutremur violent în aceeaşi zonă, soldat cu peste 80 de morţi, relatează AFP.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 65,7 kilometri, la aproximativ 21 de kilometri de oraşul Sarangani, pe Insula Mindanao, potrivit USGS. Nicio alertă de tsunami nu a fost emisă imediat, transmite AFP.

„A fost destul de puternic, dar a fost scurt. Am văzut masa şi unele obiecte zgâlţâindu-se”, a declarat AFP un reprezentant al salvatorilor din oraşul Santa Maria, Jerson Talahig.

Imediat nu s-au semnalat nici victime şi nici pagube, potrivit AFP.

Un cutremur de magnitudinea 7,8 a zguduit Filipinele la 8 iunie, provocând surparea unor clădiri şi alunecări de teren, soldat cu 81 de morţi, 1.300 de răniţi şi deplasarea a mii de persoane, relatează AFP.

Cutremurele sunt aproape zilnice în Filipine, situate pe Centura de Foc a Pacificului, o zonă cu o activitate seismică intensă care se întinde din Japonia şi până în Asia de Sud-Est, mai precizează AFP.