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AFP: Elveţia negociază cu Franţa, Israel şi Coreea de Sud pentru un sistem de apărare sol-aer cu rază lungă

T.B.
Internaţional / 24 iunie, 19:49

AFP: Elveţia negociază cu Franţa, Israel şi Coreea de Sud pentru un sistem de apărare sol-aer cu rază lungă

Elveţia a anunţat miercuri că negociază cu Franţa, Israel şi Coreea de Sud pentru achiziţionarea unui sistem de apărare sol-aer cu rază lungă de acţiune, pe fondul întârzierilor în livrarea sistemului antiaerian american Patriot, relatează AFP.

Departamentul federal al Apărării elveţian ''începe negocieri contractuale cu producători francezi, israelieni şi sud-coreeni în vederea achiziţionării unui sistem suplimentar, ce ar permite consolidarea rapidă a apărării contra atacurilor la distanţă'', a anunţat guvernul elveţian într-un comunicat, potrivit AFP.

''Ţinând cont de deteriorarea situaţiei în materie de securitate, Elveţia trebuie să fie rapid în măsură de a se apăra împotriva atacurilor la distanţă'', a indicat instituţia citată, transmite AFP. Aceasta a subliniat că ''un al doilea sistem ar permite reducerea dependenţei de un singur furnizor şi de un lanţ de aprovizionare unic'', potrivit AFP.

La începutul lui martie, executivul elveţian şi-a anunţat intenţia de a examina achiziţionarea unui sistem suplimentar de apărare sol-aer cu rază lungă, de preferinţă produs în Europa, transmite AFP. Acest sistem s-ar adăuga sistemului american Patriot, a cărui cumpărare fusese decisă în 2021 şi a cărui întârziere a livrării a fost estimată de Berna la 4-5 ani, potrivit AFP.

Guvernul elveţian a indicat marţi că îşi menţine decizia de a cumpăra sistemul Patriot, în pofida acestei întârzieri, transmite AFP.

''Plăţile destinate cumpărării sistemului Patriot sunt reluate pentru ca proiectul să poată avansa cu cât mai puţine întârzieri şi fără costuri suplimentare excesive'', a anunţat executivul elveţian, potrivit AFP.

Elveţia a suspendat aceste plăţi în toamna anului trecut, estimând că respectivul calendar de livrare a sistemului Patriot devenise ''incert'' după anunţul SUA privind o întârziere a livrărilor ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei, transmite AFP.

De asemenea, în luna martie Elveţia a estimat că nu va putea cumpăra decât 30 de avioane de luptă americane F-35A şi nu 36 de asemenea aparate de zbor, din cauza supracosturilor legate de inflaţie şi de evoluţia preţurilor materiilor prime, potrivit AFP.

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