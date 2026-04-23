AFP: Franţa şi Marea Britanie cer un plan comun pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Miniştrii Apărării din Franţa şi Marea Britanie cer unor oficiali militari din mai multe ţări să ajungă la un plan comun de securizare a Strâmtorii Ormuz şi s-au declarat „încrezători” în obţinerea unor „progrese”, relatează AFP.

La conferinţa de „planificare militară” de joi de la Londra, ministrul britanic John Healey şi omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin, au cerut elaborarea unui plan comun pentru protejarea navigaţiei în această rută strategică, notează AFP.

Potrivit AFP, această reuniune are loc după summitul organizat la 17 aprilie la Paris, în sistem de videoconferinţă, la care au participat aproximativ 50 de reprezentanţi, inclusiv în jur de 30 de şefi de stat şi de guvern.

După acel summit, Emmanuel Macron a evocat posibilitatea înfiinţării unei „misiuni neutre, distinctă de beligeranţi” pentru securizarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, aminteşte AFP.

La Paris, premierul britanic Keir Starmer a precizat că „peste 12 ţări” s-au oferit să contribuie la o asemenea forţă, pe care a descris-o drept „paşnică şi defensivă”, potrivit AFP.