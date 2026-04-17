AFP: Hezbollah susţine că ”ţine degetul pe trăgaci” în cazul încălcării armistiţiului

Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a avertizat vineri că luptătorii săi rămân în stare de alertă, afirmând că „ţin degetul pe trăgaci” în eventualitatea încălcării armistiţiului de zece zile intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri în conflictul cu Israelul, relatează AFP.

Într-un comunicat, organizaţia a anunţat că, în ultimele 45 de zile, a desfăşurat „2.184 de operaţiuni militare” împotriva Israelului şi a forţelor israeliene prezente în sudul Libanului. „Combatanţii (Hezbollah) îşi vor ţine degetul pe trăgaci, pentru că ei suspectează trădarea din partea inamicului”, se arată în declaraţie.

Pe fondul încetării focului, locuitori din sudul Libanului şi din suburbia sudică a Beirutului au început să revină în locuinţele distruse de confruntări, după anunţul armistiţiului făcut joi de preşedintele american Donald Trump.

La scurt timp după intrarea în vigoare a acordului, la miezul nopţii, focuri de armă trase în aer au fost auzite în sudul capitalei libaneze, bastion al Hezbollah, potrivit unor jurnalişti AFP.

Vineri dimineaţă, traficul rutier din sudul Libanului s-a intensificat puternic, formându-se coloane lungi de maşini încărcate cu bunuri personale. Un blocaj major a fost semnalat în apropierea podului Qasmiyeh, care leagă regiunea Tir de restul ţării.

Podul, avariat în urma unor atacuri israeliene din ziua precedentă, a fost reparat de armata libaneză şi redeschis circulaţiei.

În pofida avertismentelor lansate de armata israeliană, care a cerut populaţiei să nu revină la sud de fluviul Litani şi a anunţat menţinerea prezenţei sale militare în zonă, numeroşi civili au ales să se întoarcă în localităţile afectate.