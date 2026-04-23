AFP: Israelul spune că aşteaptă undă verde de la SUA pentru reluarea războiului cu Iranul

Israelul este „pregătit” să reia războiul împotriva Iranului şi aşteaptă undă verde din partea Statelor Unite pentru a „aduce Iranul în 'epoca de piatră'”, a declarat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi o prelungire unilaterală şi pe termen nelimitat a armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran, intrat în vigoare la 8 aprilie, iar Israelul s-a conformat acestei încetări a focului, notează AFP.

Armata israeliană „este pregătită, atât pe plan defensiv cât şi ofensiv, iar ţintele (din Iran) au fost stabilite”, a spus Israel Katz, potrivit AFP.

„Aşteptăm unda verde a Statelor Unite, înainte de toate pentru a încheia eliminarea dinastiei Khamenei”, a adăugat ministrul israelian, într-un mesaj video difuzat joi, citat de AFP, cu referire la Mojtaba Khamenei, desemnat lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei, ucis la 28 martie.

Totodată, Israel Katz a spus că Israelul aşteaptă aprobarea Washingtonului şi „pentru a aduce Iranul în epoca întunericului şi în epoca de piatră prin distrugerea instalaţiilor energetice şi electrice cheie şi distrugerea infrastructurii economice naţionale”, relatează AFP.

„De data aceasta, când atacul se va relua, va fi diferit şi mortal, adăugând lovituri devastatoare în punctele cele mai sensibile, după loviturile colosale deja suferite de regimul terorist iranian, care îi vor zgudui şi dărâma fundaţiile”, a mai declarat Katz în mesajul video, notează AFP.