AFP: Kim Jong Un se declară mulţumit de noile teste de artilerie şi rachete

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat mulţumit de rezultatele unor teste de artilerie şi rachete, afirmând că acestea au demonstrat progrese în creşterea puterii de foc de-a lungul graniţei de sud, potrivit Le Figaro şi AFP.

Liderul nord-coreean a supravegheat testele de artilerie şi sisteme de rachete, în timp ce Phenianul continuă să îşi modernizeze forţele convenţionale, potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA, relatează AFP. Kim Jong Un a supravegheat testele sistemelor de arme „majore” efectuate de institutele de cercetare ca parte a planului de dezvoltare militară pe cinci ani al ţării, a relatat KCNA, potrivit AFP.

Testele au evaluat un lansator de rachete multiple de 240 mm îmbunătăţit, cu o rază de acţiune raportată de 90 de kilometri, precum şi obuze cu rază extinsă de 155 mm pentru obuziere autopropulsate, potrivit presei de stat, relatează AFP.

Liderul nord-coreean şi-a exprimat satisfacţia faţă de rezultate şi a afirmat că testele au demonstrat progrese în creşterea puterii de foc de-a lungul graniţei de sud, datorită unei automatizări mai mari, a unei raze de acţiune sporite şi a unei precizii mai mari, transmite AFP.

„Poziţie ofensivă mortală şi distructivă”

Kim Jong Un a reafirmat, de asemenea, că politica de autoapărare a Phenianului urmărea nu numai să consolideze capacităţile defensive, ci şi să consolideze ceea ce el a numit o „postură ofensivă mortală şi distructivă” pentru a descuraja adversarii, transmite AFP. El a cerut desfăşurarea rapidă a sistemelor modernizate de lovitură cu rază lungă şi a subliniat că dezvoltarea forţelor de artilerie şi rachete ale ţării rămâne o prioritate în cadrul planului de apărare pe cinci ani, potrivit AFP.