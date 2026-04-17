AFP: Kremlinul susţine armistiţiul dintre Israel şi Liban

Rusia anunţă că susţine armistiţiul intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri între Israel şi Liban şi exprimă speranţa că acesta va permite ajungerea la acorduri durabile, menite să evite reluarea războiului, relatează AFP.

„Salutăm foarte sigur decizia încheierii unui armistiţiu şi sperăm ca, în aceste câteva zile, să fie în mod real posibil să se ajungă la acorduri care să permită evitarea în viitor a unei reluări a confruntărilor armate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP.

Declaraţia a fost făcută în briefingul său zilnic, ca răspuns la o întrebare adresată de AFP.