AFP: Libanul spune că nu ştie despre vreun contact cu Israelul

Libanul a transmis că nu are cunoştinţă despre vreun contact prevăzut cu Israelul, după ce Donald Trump a anunţat că liderii celor două ţări aflate în război urmează să discute joi, relatează AFP.

„Noi nu suntem la curent cu vreun contact prevăzut cu partea israeliană şi nu am fost informaţi pe canale oficiale”, a declarat o sursă oficială libaneză pentru AFP.

Miercuri, Donald Trump a scris pe Truth Social că încearcă să creeze „un pic de pauză” între Israel şi Liban şi că o discuţie între liderii celor două state ar urma să aibă loc joi, notează AFP.

„Încercăm să creăm un pic de pauză între Israel şi Liban, A trecut mult timp de când cei doi lideri nu au vorbit, aproximativ 34 de ani. Asta se va face mâine”, a scris Trump, potrivit AFP.

