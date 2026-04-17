AFP: Macron se declară îngrijorat de fragilitatea armistiţiului dintre Israel şi Liban

S.B.
Internaţional / 17 aprilie, 11:39

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi-a exprimat vineri „îngrijorarea” faţă de fragilitatea armistiţiului dintre Israel şi Hezbollah în Liban, avertizând că acesta este pus sub presiune de continuarea operaţiunilor militare, relatează AFP.

„Cer securitatea populaţiilor civile de ambele părţi ale frontierei dintre Liban şi Israel. Hezbollahul trebuie să renunţe la arme. Israelul trebuie să respecte suveranitatea Libanului şi să oprească războiul”, a transmis liderul francez într-un mesaj publicat pe platforma X.

Armistiţiul, convenit pentru o perioadă de zece zile, a fost anunţat joi de preşedintele american Donald Trump. Cu toate acestea, potrivit informaţiilor apărute ulterior, Israelul ar fi continuat operaţiunile militare în sudul Libanului imediat după intrarea în vigoare a acordului, la miezul nopţii dintre joi şi vineri.

Ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a subliniat la postul TF1 necesitatea respectării stricte a armistiţiului. „Trebuie să se facă totul pentru ca armistiţiul să fie respectat (...). Situaţia libaneză este absolut dramatică”, a declarat aceasta.

Oficialul francez a răspuns şi criticilor formulate de ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, care sugerase că Franţa nu ar avea un rol în negocierile dintre Israel şi Liban. „Nimeni nu poate pune în discuţie relaţiile între Franţa şi Liban”, a afirmat Vautrin.

Ea a insistat asupra legăturilor istorice şi a sprijinului constant oferit de Paris Beirutului: „Noi avem o prezenţă permanentă alături de libanezi (...). Între Franţa şi Liban există o istorie comună şi o susţinere pe care nimic nu le poate suprima”.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095




