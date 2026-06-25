AFP: Macron şi Meloni anunţă la Antibes planul pentru o coaliţie care vizează întărirea securităţii în Liban după misiunea UNIFIL

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul Italiei, Giorgia Meloni, au declarat după ce s-au întâlnit joi la Antibes că doresc să lanseze o coaliţie pentru întărirea suveranităţii Libanului după încheierea misiunii ONU în această ţară, UNIFIL, transmite AFP.

Dispozitivul ar urma să fie realizat "evident în coordonare cu Uniunea Europeană şi Naţiunile Unite", pentru consolidarea forţelor armate libaneze şi pentru a evita transformarea teritoriului într-un "punct de sprijin pentru o escaladare regională", a precizat Macron, transmite AFP.

La rândul ei, Meloni a afirmat că "Italia şi Franţa pot absolut să conteze (...) Este necesar, din punctul nostru de vedere, să garantăm o prezenţă internaţională (în Liban) care să evite un vid de securitate extrem de periculos", transmite AFP.

Reuniunea de pe Coasta de Azur a fost primul summit franco-italian după intrarea în vigoare în 2021 a Tratatului de la Quirinale (reşedinţa preşedintelui Italiei - n. red.), care a ridicat relaţiile bilaterale la nivelul celor dintre Franţa şi Germania, transmite AFP. A fost prima întâlnire la cel mai înalt nivel politic de la Paris pentru Meloni de la preluarea mandatului de şefă a guvernului de la Roma în octombrie 2022; totodată, ultima pentru Macron, a cărui preşedinţie se încheie în mai anul viitor, transmite AFP.

AFP, care a relatat şi atmosfera de la întâlnire, a remarcat cordialitatea celor doi lideri politici; vizita a început la Muzeul Picasso din Antibes, iar dialogul a avut loc la somptuoasa vilă Eilenroc, construită în secolul al 19-lea, cu vedere la Marea Mediterană, transmite AFP.

ANSA o citează pe Meloni, care a afirmat că uneori a avut dezacorduri cu Macron, dar relaţia lor nu a fost niciodată rece, transmite AFP.

Pe plan oficial, preşedintele şi premierul au semnat joi şapte acorduri între Franţa şi Italia, în domenii strategice, printre care apărarea, spaţiul sau securitatea, precum şi în altele de interes bilateral, cum ar fi transporturile şi cultura, transmite AFP.