AFP: Ministrul apărării israelian afirmă că nu există nicio cerere americană de retragere din Liban

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a declarat miercuri că SUA nu i-au cerut Israelului să-şi retragă trupele din sudul Libanului, o condiţie care ar fi fost pusă de Iran în negocierile sale cu Washingtonul, transmit France Presse şi Reuters.

''Am anunţat că, în orice caz, nu ne vom retrage şi la ora actuală - şi acesta este un succes diplomatic - nu există nicio exigenţă americană pentru ca Israelul să se retragă din Liban'', a afirmat Katz într-un interviu acordat în marja unei reuniuni a autorităţilor locale la Tel Aviv, potrivit AFP.

''Le-am indicat clar - premierul preşedintelui (Donald Trump) şi eu lui (Pete) Hegseth, secretarul apărării: suntem acolo pentru a proteja locuitorii din nordul Israelului'', a adăugat el, după ce a fost întrebat despre o eventuală retragere din Liban în cazul unei cereri ipotetice din partea SUA, transmite AFP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că Israelul va rămâne în Liban atât timp cât va fi necesar, potrivit AFP.

O oficialitate libaneză a menţionat că discuţiile de la Washington sunt în plină desfăşurare şi că subiecte specifice, precum crearea unor 'zone pilot', vor avea loc miercuri, transmite AFP. Ea a adăugat că discuţiile se vor concentra pe un calendar al retragerii israeliene şi că orice plan va fi elaborat doar după încheierea acestei runde de tratative, în 25 iunie.

Preşedintele libanez Joseph Aoun le-a transmis membrilor unei delegaţii germano-britanice că discuţiile despre 'zonele pilot' sunt în desfăşurare şi aşteaptă aprobarea israeliană, potrivit AFP.

Organizaţia şiită libaneză Hezbollah, creată în 1982 de Gărzile Revoluţiei iraniene, i-a cerut constant guvernului de la Beirut să se retragă din discuţiile cu Israelul, transmite AFP.

Iranul a inclus o încetare a focului în Liban în acordul-cadru cu SUA, conform căruia Washingtonul, Teheranul şi aliaţii lor declară o încetare imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, şi a promis să asigure ''integritatea teritorială şi suveranitatea'' Libanului, potrivit AFP.

Ambasadorul Iranului la sediul ONU de la Geneva a afirmat marţi că Libanul este ''o parte non-negociabilă a acordului'' şi că acesta include retragerea trupelor israeliene, transmite AFP.