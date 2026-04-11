AFP: Negocierile dintre SUA şi Iran au început la Islamabad

Negocierile dintre Iran şi Statele Unite, menite să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, au debutat sâmbătă la Islamabad, a anunţat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care a avut întâlniri separate cu cele două delegaţii, potrivit AFP.

„Odată cu începerea discuţiilor la Islamabad, prim-ministrul (...) s-a întâlnit cu JD Vance”, vicepreşedintele american aflat la conducerea delegaţiei SUA, se arată într-un comunicat al biroului lui Sharif.

Înaintea acestor contacte, desfăşurate într-un climat marcat de neîncredere şi fără detalii clare privind agenda sau formatul - direct ori indirect - şeful guvernului pakistanez a purtat discuţii şi cu reprezentanţii Iranului.

„Salutând angajamentul celor două delegaţii de a dialoga în mod constructiv, prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că aceste discuţii vor conduce la o pace durabilă în regiune”, a transmis biroul lui Sharif.

Conflictul, declanşat pe 28 februarie printr-o ofensivă israeliano-americană asupra Iranului, s-a soldat cu mii de victime, în special în Iran şi Liban, şi continuă să afecteze serios economia globală.

Întâlnirea a avut loc la hotelul Serena, potrivit televiziunii de stat iraniene. Conform agenţiei Fars, Teheranul urma să decidă la final dacă va intra efectiv în negocieri în cursul zilei.

JD Vance a ajuns la acelaşi hotel în jurul prânzului, la scurt timp după aterizarea la Islamabad, capitala fiind plasată sub măsuri stricte de securitate. Oficialul american conduce o delegaţie din care fac parte şi emisarul special Steve Witkoff, precum şi Jared Kushner, ginerele fostului preşedinte Donald Trump.

Pakistanul a constituit, la rândul său, un grup de experţi pentru a sprijini discuţiile pe teme precum traficul maritim, energia nucleară şi alte dosare sensibile, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică apropiată negocierilor.

Procesul este monitorizat atent de alţi actori implicaţi în eforturile diplomatice, inclusiv Egipt, Turcia şi China, cu care Islamabadul menţine coordonarea, a adăugat aceeaşi sursă.

Înaintea reuniunii, ambele tabere şi-au transmis avertismentele.

Iranul intră în negocieri „într-un climat de neîncredere totală, din cauza încălcărilor repetate de către Statele Unite ale angajamentelor sale”, a declarat vineri ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, citat de agenţia Tasnim.

Potrivit preşedintelui Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care conduce delegaţia de la Teheran, Iranul a impus două condiţii prealabile: „un armistiţiu în Liban” şi „deblocarea activelor Iranului”.

„Dacă avem de-a face cu reprezentanţi ai «Israelului mai întâi», nu va exista niciun acord”, a avertizat pe platforma X prim-vicepreşedintele iranian Mohammad Reza Aref.

La rândul său, JD Vance a transmis înainte de sosirea în Pakistan că „dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă”, dar a subliniat că intenţionează să conducă „negocieri constructive”.

Sharif a apreciat că etapa actuală va fi „dificilă”, atât pentru obţinerea unui armistiţiu durabil, cât şi pentru soluţionarea pe cale diplomatică a problemelor sensibile. „Aceasta este etapa pe care în engleză o numim «make or break»”, a spus el.

În Iran, unde autorităţile au impus restricţii severe asupra internetului, populaţia îşi exprimă scepticismul. „Nu ar trebui să-l luăm pe Trump atât de în serios. Vrea să şteargă o civilizaţie de pe hartă şi, douăsprezece ore mai târziu, instituie un armistiţiu care nu se bazează pe nimic”, a declarat, sub protecţia anonimatului, un locuitor în vârstă de 30 de ani.

În paralel, conflictul din Liban rămâne activ.

După numeroase ultimatumuri şi schimbări de poziţie de la izbucnirea războiului, Donald Trump a susţinut vineri că Iranul nu dispune de „niciun atu” în negocieri, cu excepţia controlului asupra Strâmtorii Ormuz, o rută esenţială pentru transportul petrolului, aproape blocată de Teheran ca măsură de represalii.

„Se va deschide automat”, a afirmat acesta, argumentând că Iranul „nu câştigă bani altfel”, în contextul unei atitudini prudente a pieţelor.

După armistiţiu, Washingtonul şi Teheranul nu au ajuns la un acord privind includerea Libanului într-un eventual tratat de pace, în timp ce Israelul îşi continuă ofensiva împotriva Hezbollahului susţinut de Iran.

Miercuri, Israelul a lansat în Liban cele mai sângeroase atacuri din acest conflict, soldate cu cel puţin 357 de morţi într-o singură zi, potrivit ultimelor date. Statul israelian a anunţat că a eliminat 180 de combatanţi Hezbollah în acea zi.

Tensiunile rămân ridicate în zona de frontieră. Sâmbătă dimineaţa, Hezbollah a revendicat atacuri cu drone şi rachete asupra trupelor israeliene din sudul Libanului şi asupra unor localităţi din nordul Israelului.

Potrivit preşedinţiei libaneze, marţi sunt programate la Washington discuţii între Liban şi Israel, iniţiativă respinsă însă de Hezbollah.