AFP: Netanyahu spune că Israelul nu şi-a încheiat operaţiunile împotriva Hezbollah

Benjamin Netanyahu ameninţă că Israelul „nu şi-a terminat încă treaba” împotriva Hezbollah, în prima zi a armistiţiului de zece zile cu Libanul, deşi a recunoscut că obiectivul desfiinţării mişcării libaneze „nu va fi atins mâine”, relatează AFP.

Într-un mesaj video, premierul israelian a afirmat, potrivit AFP, că războiul lansat la 2 martie împotriva mişcării şiite aliate a Teheranului a permis respingerea a „două ameninţări care provin din Liban”.

Este vorba, a spus Netanyahu, de o „ameninţare apropiată” reprezentată de o posibilă „infiltrare a mii de terorişti pe teritoriul nostru” şi, pe de altă parte, de „tiruri de rachetă antitanc împotriva localităţilor noastre” şi de ameninţarea „rachetelor şi obuzelor menite să distrugă oraşele din Israel”, notează AFP.

„Hezbollahul mai este azi doar umbra lui insuşi (...), dar o spun cinstit: nu am terminat încă treaba”, a declarat Benjamin Netanyahu, citat de AFP.

Premierul israelian a admis totuşi că obiectivul desfiinţării Hezbollah nu poate fi atins imediat. „desfiinţării Hezbollahului (...), v-o repet cu sinceritate (...) nu va fi atins mâine”, a spus Netanyahu, potrivit AFP.