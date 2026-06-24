AFP: Record de temperatură doborât în Regatul Unit pentru luna iunie

Recordul de temperatură din Regatul Unit pentru luna iunie a fost doborât miercuri, când 35,8 grade Celsius au fost înregistrate la Wiggonholt, în sudul Angliei, a anunţat agenţia naţională de meteorologie din această ţară, citată de AFP.

Acest record va fi "foarte probabil doborât din nou, mai târziu în cursul acestei zile", a transmis Met Office, care anunţase cu puţin timp mai devreme o temperatură de 35,7°C înregistrată în Charlwood, tot în sudul Angliei, potrivit AFP.

Precedentul record era de 35,6°C şi fusese stabilit pe 28 iunie 1976 în Southampton, egalându-l pe cel înregistrat la Londra pe 29 iunie 1957, transmite AFP.

Noul record intervine în contextul în care un cod roşu de caniculă a fost emis de Met Office pentru o mare parte a sudului ţării pentru zilele de miercuri şi joi, potrivit AFP.

Este doar pentru a doua oară când o astfel de alertă meteorologică a fost emisă în Regatul Unit. Precedenta datează din iulie 2022, cu ocazia unui episod istoric de căldură, când temperatura a depăşit pentru prima dată pragul de 40°C în această ţară (40,3°C în estul Angliei), transmite AFP.

Din cauza actualului val de căldură, mai mult de 1.000 de şcoli din întreaga ţară au fost închise miercuri sau au decis să îşi trimită elevii acasă mai devreme, potrivit AFP.

Transporturile publice, mai ales cel feroviar, sunt puternic perturbate, cu anulări de trenuri din cauza vulnerabilităţii structurilor, transmite AFP.

Met Office a prognozat că vârful valului de căldură va fi atins joi în majoritatea ţării, însă estul şi sud-estul Regatului Unit vor continua să se confrunte cu "o căldură extremă" şi în zilele de vineri şi sâmbătă, potrivit AFP.

Atunci când a fost întrebat miercurea trecută în Parlamentul de la Londra despre impactul schimbărilor climatice asupra caniculei actuale, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, care şi-a anunţat luni demisia, a afirmat că aceasta este "una dintre cele mai importante provocări ale vremurilor noastre". "Vremea actuală ne reaminteşte cât de important este acest lucru", a mai spus el, transmite AFP.

Într-un raport publicat miercuri, experţii de la Climate Change Committee, care au sarcina de a consilia Guvernul britanic cu privire la politica sa climatică, au cerut accelerarea implementării vehiculelor electrice şi a pompelor de căldură, pentru ca Regatul Unit să îşi poată atinge obiectivele climatice, potrivit AFP.