AFP: SUA nu vor un acord cu Iranul ”cu orice preţ”, avertizează Rubio

Secretarul de Stat american Marco Rubio, care se află într-un turneu în ţări de la Golful Persic, a anunţat joi că acordul cu Iranul nu trebuie încheiat „cu orice preţ”, temându-se de un „haos total” în cazul în care Teheranul impune o taxă pentru trecerea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP.

„Chiar dacă vrem un acord, nu vrem un acord cu orice preţ”, a subliniat Marco Rubio în Bahrain în faţa omologilor săi de la Golful Persic, potrivit AFP.

El se referea la situaţia din Strâmtoarea Ormuz, un punct major de divergenţă între Washington şi Teheran, notează AFP.

Iranul vrea să impună „redevenţe” pentru tranzit, care nu existau înaintea războiului, potrivit AFP.

Statele Unite resping categoric această posibilitate, relatează AFP.

Această cale de trecere maritimă, largă de aproximativ 30 de kilometri, între Iran şi Oman, are o importanţă strategică majoră, fiind tranzitată înaintea războiului de aproximativ 20% din comerţul mondial cu hidrocarburi, potrivit AFP.

„Dacă noi acceptăm că se poate plăti pentru folosirea unei căi navigabile internaţionale doar pentru că se află în apropierea spaţiului teritorial al unui stat, acest lucru se va răspândi după aceea în lume ca o epidemie”, a avertizat secretarul de Stat american, citat de AFP.

Situaţia pare să se tensioneze şi între Iran şi vecinul său de peste strâmtoare, Oman, relatează AFP.

Omanul a anunţat deschiderea unui „coridor maritim temporar”, pe care l-a prezentat drept o iniţiativă realizată în consultare cu ONU, potrivit AFP.