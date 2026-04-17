AFP: Trump neagă că un acord cu Iranul ar include bani şi spune că a oprit bombardarea Libanului

Donald Trump anunţă vineri că nicio sumă de bani „nu va fi schimbată în vreun fel” între Statele Unite şi Iran, în eventualitatea unui acord privind dosarul nuclear iranian, după ce site-ul american Axios a dezvăluit că Washingtonul ia în calcul deblocarea a 20 de miliarde de dolari în schimbul uraniului îmbogăţit iranian, relatează AFP.

Trump a mai anunţat că Statele Unite au interzis Israelului să bombardeze Libanul după intrarea în vigoare a armistiţiului de zece zile dintre cele două ţări vecine, notează AFP.

„Israeul nu va mai bombarda Libanul. Ei au INTERDICŢIA să o facă din partea Statelor Unite, Ajunge!”, a scris Donald Trump, citat de AFP.