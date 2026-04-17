AFP: Trump numeşte războiul din Iran un ”mic ocol” pe care SUA au fost nevoite să-l facă

Preşedintele american Donald Trump a calificat joi războiul împotriva Iranului drept un „mic ocol” necesar, susţinând că intervenţia a fost impusă de riscurile majore generate de situaţie, relatează AFP.

În cadrul unui eveniment desfăşurat la Las Vegas, liderul de la Casa Albă şi-a apărat bilanţul economic din debutul celui de-al doilea mandat, început în urmă cu peste un an.

„Doborâm recorduri, în pofida micului nostru ocol prin acea ţară minunată, Iranul, dar a trebuit să o facem, pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele, lucruri cu adevărat rele”, a declarat Trump, referindu-se la riscul dezvoltării unei arme nucleare de către Teheran.

Datele din sondaje indică însă o percepţie publică mai rezervată. Potrivit unui studiu Ipsos realizat între 10 şi 12 aprilie pe un eşantion de peste 1.000 de americani, 51% dintre respondenţi consideră că intervenţia militară nu a fost justificată în raport cu costurile implicate, în timp ce doar 24% susţin contrariul.

Un alt sondaj, publicat miercuri de Universitatea Quinnipiac, arată că 65% dintre alegători îl responsabilizează pe Donald Trump pentru creşterea recentă a preţurilor la benzină.

În acelaşi timp, nivelul de aprobare a modului în care preşedintele a gestionat conflictul cu Iranul rămâne scăzut: 36% dintre respondenţi şi-au exprimat sprijinul, în timp ce 58% au declarat că dezaprobă acţiunile administraţiei.