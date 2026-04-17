AFP: Trump respinge ajutorul NATO în Strâmtoarea Ormuz şi le cere aliaţilor să stea la distanţă

Donald Trump salută vineri anunţul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi a respins o propunere de ajutor din partea NATO, cerându-le aliaţilor să „stea la distanţă”, relatează AFP.

Pe platforma Truth Social, preşedintele american a reluat atacurile la adresa aliaţilor din NATO şi a afirmat că nu are nevoie de sprijinul lor în acest subiect, notează AFP.

„Acum, că situaţia în Strâmtoarea Ormuz s-a terminat, am primit un apel de la NATO în care întreabă dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA LA DISTANŢĂ, MAI PUŢIN DACĂ VOR SĂ-ŞI UMFLE NAVELE CU PETROL. Ei au fost inutili atunci când aveam nevoie de ei, un TIGRU DE HÂRTIE”, a scris Donald Trump, citat de AFP.