AFP: Trump susţine că Iranul a acceptat să-şi predea uraniul îmbogăţit

S.B.
Internaţional / 17 aprilie, 08:04

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că Iranul ar fi acceptat să renunţe la stocurile sale de uraniu îmbogăţit, una dintre principalele condiţii impuse de Washington pentru încheierea unui acord cu Teheranul, şi a anunţat în acelaşi timp un armistiţiu pe frontul libanez al conflictului, relatează AFP.

„Au acceptat să ne predea pudra nucleară”, a afirmat Trump în faţa jurnaliştilor la Casa Albă, folosind termenul prin care desemnează uraniul îmbogăţit. „Există şanse foarte mari să ajungem la un acord”, a adăugat liderul american.

Autorităţile iraniene nu au confirmat imediat aceste afirmaţii, în condiţiile în care negocierile continuă sub medierea Pakistanului, în vederea organizării unei noi runde de discuţii, după eşecul întâlnirii de la Islamabad din weekendul trecut.

Pe plan regional, Trump a anunţat un progres diplomatic în Liban, precizând că premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun au convenit asupra unui armistiţiu de zece zile, începând de la ora 21:00 GMT (24:00, ora României), acord care include şi gruparea Hezbollah.

Şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, s-a aflat joi la Teheran pentru discuţii cu preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerat unul dintre principalii interlocutori ai părţii iraniene.

În contextul în care conflictul a provocat mii de victime, în special în Iran şi Liban, şi a generat turbulenţe la nivelul economiei globale, există aşteptări ca armistiţiul instituit la 8 aprilie să fie prelungit cu încă două săptămâni.

În prezent, Iranul menţine blocada asupra Strâmtorii Ormuz, în timp ce Washingtonul a impus, începând de luni, restricţii asupra navelor care pleacă din sau se îndreaptă spre porturile iraniene.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat că, în cazul în care Iranul nu va face concesii, ar putea fi reluate atacurile asupra infrastructurii energetice. La rândul său, Teheranul a ameninţat cu extinderea blocajului şi în Marea Roşie, reiterând totodată disponibilitatea de a continua negocierile.

Ambasadorul Iranului la ONU a declarat că ţara sa este „prudent optimistă” în privinţa discuţiilor menite să pună capăt conflictului, exprimând speranţa obţinerii unui „rezultat semnificativ”.

Israelul a transmis joi noi avertismente către Teheran, ameninţând cu lovituri „şi mai dureroase” în cazul în care acesta nu va răspunde cerinţelor americane, în special în ceea ce priveşte programul nuclear.

În acest moment nu a fost stabilită o dată pentru următoarea rundă de negocieri, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Pakistan.

La Washington, Camera Reprezentanţilor a respins din nou o iniţiativă a democraţilor care urmărea limitarea prerogativelor preşedintelui în războiul cu Iranul şi obligarea acestuia să obţină aprobarea Congresului pentru continuarea ostilităţilor.

În paralel, Palatul Élysee a anunţat că aproximativ 30 de state vor participa vineri la o videoconferinţă coprezidată de Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, dedicată pregătirii unei misiuni de securizare a Strâmtorii Ormuz, atunci când condiţiile vor permite.

Referindu-se la situaţia din Liban, Trump a declarat pe platforma Truth Social că „ambele părţi doresc PACE” şi a estimat că aceasta ar putea fi atinsă rapid, anunţând totodată că Joseph Aoun şi Benjamin Netanyahu ar putea fi invitaţi la Casa Albă „în următoarele patru sau cinci zile”.

Premierul israelian a apreciat armistiţiul ca pe o oportunitate pentru o „pace istorică” cu Libanul, dar a reiterat că dezarmarea Hezbollah rămâne o condiţie esenţială. Totodată, el a subliniat că armata israeliană va rămâne desfăşurată în sudul Libanului, într-o zonă tampon de aproximativ zece kilometri.

Armata libaneză a cerut populaţiei strămutate din sudul ţării să amâne revenirea în locuinţe până la intrarea efectivă în vigoare a armistiţiului.

Cu doar câteva ore înainte de anunţarea acordului, cel puţin şapte persoane au fost ucise şi alte 33 rănite într-un atac israelian asupra localităţii Ghazieh, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban.

În aceeaşi zi, forţele israeliene au distrus un pod strategic din sud şi au lovit drumul care leagă Beirutul de Damasc, în timp ce Hezbollah a revendicat atacuri asupra unor poziţii militare din nordul Israelului.

Gruparea şiită a transmis că va respecta armistiţiul „cu condiţia ca acesta să reprezinte o încetare globală a ostilităţilor împotriva noastră şi ca Israelul să nu-l exploateze pentru a comite asasinate”, potrivit deputatului Ibrahim Moussaoui.

Marţi, la Washington, au avut loc discuţii directe între ambasadorii Israelului şi Libanului, primele de acest tip din 1993, în pofida opoziţiei ferme a Hezbollah.

După acordul de încetare a focului din noiembrie 2024, Israelul a continuat să efectueze lovituri ţintite asupra membrilor şi infrastructurii Hezbollah.

De la începutul lunii martie, atacurile israeliene asupra Libanului s-au soldat cu peste 2.000 de morţi şi aproximativ un milion de persoane strămutate.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 08:42)

    Cineva trebuie sa il interneze pe portocaliu! :)

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

