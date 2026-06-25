Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Un cutremur cu magnitudinea revizuită la 7,2 a fost înregistrat în nordul Japoniei

T.B.
Internaţional / 25 iunie, 06:22

AFP: Un cutremur cu magnitudinea revizuită la 7,2 a fost înregistrat în nordul Japoniei

Un cutremur cu magnitudinea revizuită la 7,2 a fost înregistrat joi în largul coastei de nord a Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, precizând că nu există riscul producerii unui tsunami, scrie AFP.

Acest cutremur s-a produs în Oceanul Pacific, în largul prefecturii Iwate, la nord de insula principală Honshu, la o adâncime de 44 de kilometri, a precizat agenţia, care iniţial estimase magnitudinea la 6,9 şi adâncimea la 50 km, potrivit AFP.

„În acest moment, nu există informaţii care să indice existenţa unor victime, dar vom continua să monitorizăm şi să evaluăm situaţia în ceea ce priveşte pagubele”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, citat de AFP.

Nu s-au raportat imediat pagube majore, potrivit AFP. Contactată telefonic de AFP, Mutsumi Shimohata, o locuitoare a oraşului Hashikami, situat pe coastă, a declarat că singura pagubă suferită la ea acasă a fost căderea unui tablou.

Imaginile difuzate de posturile de televiziune japoneze au arătat mărfuri împrăştiate pe podea în magazine, dar traficul era normal pe străzile portului Hachinohe, situat pe coasta Pacificului, nu departe de epicentrul cutremurului, relatează AFP.

Unele trenuri de mare viteză Shinkansen au fost suspendate, potrivit AFP.

Situată la intersecţia mai multor plăci tectonice majore, Japonia înregistrează mii de cutremure în fiecare an, notează AFP. Majoritatea sunt imperceptibile sau moderate, dar se produc regulat şi cutremure mai puternice, potrivit aceleiaşi surse.

Ţara rămâne bântuită de amintirea cutremurului submarin gigantic de magnitudine 9,0, urmat de un tsunami care a provocat aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi şi a declanşat o catastrofă nucleară la centrala de la Fukushima, aminteşte AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 25 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

25 iunie
Ediţia din 25.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb