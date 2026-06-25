AFP: Un cutremur cu magnitudinea revizuită la 7,2 a fost înregistrat în nordul Japoniei

Un cutremur cu magnitudinea revizuită la 7,2 a fost înregistrat joi în largul coastei de nord a Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, precizând că nu există riscul producerii unui tsunami, scrie AFP.

Acest cutremur s-a produs în Oceanul Pacific, în largul prefecturii Iwate, la nord de insula principală Honshu, la o adâncime de 44 de kilometri, a precizat agenţia, care iniţial estimase magnitudinea la 6,9 şi adâncimea la 50 km, potrivit AFP.

„În acest moment, nu există informaţii care să indice existenţa unor victime, dar vom continua să monitorizăm şi să evaluăm situaţia în ceea ce priveşte pagubele”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, citat de AFP.

Nu s-au raportat imediat pagube majore, potrivit AFP. Contactată telefonic de AFP, Mutsumi Shimohata, o locuitoare a oraşului Hashikami, situat pe coastă, a declarat că singura pagubă suferită la ea acasă a fost căderea unui tablou.

Imaginile difuzate de posturile de televiziune japoneze au arătat mărfuri împrăştiate pe podea în magazine, dar traficul era normal pe străzile portului Hachinohe, situat pe coasta Pacificului, nu departe de epicentrul cutremurului, relatează AFP.

Unele trenuri de mare viteză Shinkansen au fost suspendate, potrivit AFP.

Situată la intersecţia mai multor plăci tectonice majore, Japonia înregistrează mii de cutremure în fiecare an, notează AFP. Majoritatea sunt imperceptibile sau moderate, dar se produc regulat şi cutremure mai puternice, potrivit aceleiaşi surse.

Ţara rămâne bântuită de amintirea cutremurului submarin gigantic de magnitudine 9,0, urmat de un tsunami care a provocat aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi şi a declanşat o catastrofă nucleară la centrala de la Fukushima, aminteşte AFP.