AFP: Un petrolier sud-coreean ocoleşte blocada Strâmtorii Ormuz pe ruta Mării Roşii şi ajunge în Coreea de Sud

Un petrolier sud-coreean a ajuns în Coreea de Sud prin Marea Roşie, în primul transport de acest fel realizat după blocarea Strâmtorii Ormuz în contextul războiului din Iran, relatează AFP.

Potrivit AFP, Coreea de Sud, puternic dependentă de importurile de hidrocarburi, încearcă să-şi securizeze aprovizionarea după ce atacurile aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, la sfârşitul lunii februarie, au dus la închiderea accesului prin Strâmtoarea Ormuz de către Teheran.

Seulul a anunţat în aprilie trimiterea a cinci nave sub pavilion sud-coreean către portul saudit Yanbu, la Marea Roşie, pentru a deschide rute alternative, notează AFP.

Ministerul sud-coreean al Afacerilor Maritime a anunţat vineri „primul caz de transport de petrol brut către (Coreea de Sud) pe la Marea Roşie, un ocol, după blocada Strâmtorii Ormuz”, potrivit sursei.

AFP relatează că preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a salutat un „rezultat preţios” şi le-a mulţumit marinarilor într-un mesaj publicat pe X.

Şeful de cabinet al preşedintelui, Kang Hoon-sik, a anunţat miercuri că Seulul şi-a asigurat până la sfârşitul anului o aprovizionare de 273 de milioane de barili de petrol brut prin rute care nu includ strâmtoarea blocată, mai arată AFP. Acest volum acoperă necesarul de petrol al Coreei de Sud pentru trei luni, pe baza datelor de anul trecut, a precizat Kang.

Conform AFP, Kang s-a întors recent dintr-o vizită în Kazahstan, Oman, Arabia Saudită şi Qatar, efectuată pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu carburant.